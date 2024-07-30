Samanyolu Haber /Gündem / Sahte diplomaya da zam geldi /30 Temmuz 2024 11:59

Sahte diplomaya da zam geldi

Sosyal medyada hesaplarından reklamı ve satışı yapılan sahte diplomalar da kötü ekonomiden nasibini aldı. Her gün her şeye zam gelen memlekette maliyetleri artan sahtekarlar da ürünlerine zam yaptı. Geçtiğimiz yıl 10 bin liraya satılan bir sahte üniversite diploması bu yıl yüzde 150 zamla 25 bin lira oldu...

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Sosyal medyada bazı hesaplarda sahte diploma satışı yapılıyor. Farklı üniversite ve bölümlere dair diploma satışının yapıldığı sayfalarda ayrıca yüksek lisans, lise ve önlisans diplomalarının da mevcut.

Dolandırıcılık yöntemi olduğu düşünülen sayfalarda, sahte diplomalara dair özelliklere de yer veriliyor. Satışı yapılan belgelere dair; E-Devlet'e işleneceği, orijinalinden ayırt edilemeyeceği, üniversitelerin gerçek mezunları ile aynı şartlara sahip olunacağı ve hukuki anlamda sorun yaşanmayacağına dair teminatlar sunulurken, kişilere; doktorluk, mühendislik, öğretmenlik, veterinerlik gibi çeşitli meslekleri seçme şansı da tanınıyor.

FİYAT LİSTESİ YAYINLAMIŞLAR

Öte yandan, benzer bir sayfanın kuruluşunu 2009 yılına kadar dayandırdığı, sahte diploma basımı işinde eski olduğunu belirterek fiyat listesi dahi yayınladığı görüldü. En son 2023 yılına dair yayınlanan fiyat listesinde, lisans diplomasının 10 bin lira, yüksek lisans diplomasının 12 bin lira, lise diplomasının 6 bin lira, ön lisans diplomasının 8 bin lira ve ilköğretim diplomasının 4 bin lira olarak yer aldığı görüldü.
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