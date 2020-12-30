Sahte diplomayı unutturamazsınız

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya'nın "lise diplomasının sahte olduğu" iddiasına dair haberlere erişim engeli getirilmesini eleştirdi.





Zeyrek, "Sulh Ceza Hâkimliği sanıyor ki 125 habere erişim engeli getirilince, Yerlikaya'nın sahte diploması buhar olup uçacak." yorumunu yaptı.





"DEVEKUŞU REFLEKSİ İLE SAHTE DİPLOMA BUHAR OLMAZ!"





Zeyrek bugün yayımlanan makalesinde şunları dile getirdi: "Devekuşu refleksi-1: Kendisini kandırınca çevredekileri de kandıracağını sanma. Örnek olay: Hamza Yerlikaya'nın sahte diplomasıyla ilgili 'unutulma hakkı' talep etmesi ve Bakırköy 1'inci Sulh Ceza Hâkimliği'nin konuyla ilgili 125 haber linkine erişim engellemesi Hamza Yerlikaya ve ricasını kırmayan sulh ceza hakimliği sanıyor ki 125 habere erişim engeli getirilince, Yerlikaya'nın 1995'te aldığı ve üniversiteye kayıt için kullandığı sahte diploma buhar olup uçacak."





Zeyrek, "Sahte diplomasının unutulmasını isteyen Yerlikaya ve bunu sağladığını düşünen sulh ceza hakimliği sanıyor ki 125 haber linkine erişilemeyince insanların zihinlerine de erişim engeli konmuş olacak." ifadelerini kullandı.





Zeyrek, "Yerlikaya ve Sulh Ceza Hâkimliği sanıyor ki koskoca şampiyonun diploma sahtekârlığından mahkûm olduğu unutulacak." tespitinde bulundu.