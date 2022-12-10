Samanyolu Haber /Gündem / Sahte doktor, avukat derken şimdide sahte Jandarma /10 Aralık 2022 23:36

Sahte doktor, avukat derken şimdide sahte Jandarma

Kendilerini jandarma olarak tanıtıp, özellikle yaşlıları kandırarak paralarını elinden alan şebeke çökertildi.

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Denizli’de yalnız yaşayan Meliha Kurbay’ın evine gelen Adem Akkaçeli (47), Zekeriya Alkış (43), Atanur Cerit (27), Ahmet Demir (39), B.E. (21) ve S.A. (23), kendilerini jandarma olarak tanıttı. 6 kişi Kurbay’a hırsızlık yaşandığını, çalınan paraların onun evinde olduğu yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Kurbay’ın, kendisine ait 50 bin lira parasının olduğunu söylemesi üzerine dolandırıcılar paraları alıp, fotoğrafını çekeceklerini, daha sonra geri getireceklerini söyledi. Bir süre sonra şüphelilerin geri gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Kurbay, güvenlik güçlerini arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler 15 gün boyunca 146 farklı kameranın 236 saat süren görüntülerini izleyerek şüphelileri tespit etti. Şüpheliler Burdur ve Denizli’de yakalanıp, gözaltına alındı. Kendilerini jandarma olarak tanıtan bu şahısların bir yıl önce de Uşak’ın Eşme ilçesinde bir kişiyi aynı yöntemle 60 bin TL dolandırdıkları belirlendi.  Jandarma kılığındaki bu dolandırıcıların başka bir dolandırıcılık olayından aldıkları yabancı paraları döviz bürosunda bozdururken güvenlik kamerasına yakalandığı tespit edildi.

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