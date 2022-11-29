Samanyolu Haber /Gündem / 'Sahte doktor' kendine 'Çapa'nın gururu' diye çelenk yollamış /29 Kasım 2022 18:53

'Sahte doktor' kendine 'Çapa'nın gururu' diye çelenk yollamış

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde sahte doktorluk yapan Ayşe Özkiraz'ın inandırıcı olmak için doğum gününde kendi adına ÇAPA'dan sahte çelenk gönderdiği ortaya çıktı.

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Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan sahte diplomalı Ayşe Özkiraz’ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 2 müfettiş, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Müfettişlerin, hastanede yöneticiler, doktor ve diğer görevlilerin ifadelerine başvurduğu öğrenildi. 

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin sürdürdüğü soruşmada Özkiraz'ın el konulan cep telefonu ve bilgisayarını incelemeye aldı. Telefonun incelemesinin sürdüğü belirtildi.

'ÇAPA'NIN GURURU' DİYE ÇİÇEK YAPTIRMIŞ
Ayşe Özkiraz'ın geçen ekim ayındaki doğum gününde Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, "Çapa'nın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun Dr. Ayşem" yazılı çelenk yollattığı ortaya çıktı. Özkiraz'ın yollattığı çelengin üzerine de "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun doktorlar tayps" notu yazdığı belirlendi.  

Çiçekci Onur Demirbağ, 20 Ekim günü Ayşe Özkiraz'ın kendilerini telefonla arayarak hastaneye çiçek siparişi verdiğini söyledi. Demirbağ, "20 Ekim’de, online web sitemizden bir sipariş oluşturuldu, doktor Ayşe adına. Üzerine de 'Çapa'nın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun Dr. Ayşem' diye bir not düşüldü. Biz siparişi hazırladıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğe teslimatını sağladık. Teslimatını sağladıktan sonra  bu şekilde çıkan haberleri de duyunca sahte doktor olduğunu duyunca şoke olduk. Böyle bir şey beklemiyorduk, ilk kez böyle bir şey yaşadık. Çiçek için 350 TL kredi kartından ödeme yapıldı. Sipariş doktor Ayşe hanımın kendi telefonundan oluşturuldu" diye konuştu. 
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