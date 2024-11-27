Sahte dolar piyasayı vurdu: ATM'ler ve para sayma makinaları da ayırt edemiyor

Yurt dışında üretilen sahte 50 ve 100'lük banknotların Türkiye'de dolaşıma sokulmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Tüm Yetkili Üyesi Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Mustafa Ünver, sahtecilikteki ileri düzey teknikler nedeniyle gerçeğinden ayrılmanın neredeyse imkansız olan bu paraların piyasayı tehdit ettiğini belirtti.





"TOPLAM 600 MİLTON DOLAR CİVARINDA SAHTE PARA"

Habertürk'ün haberine göre Ünver sahte dolarların çoğunun Ortadoğu, Asya, Balkanlar ve İran üzerinden Türkiye'ye getirildiğini ifade etti. Ünver, “Özellikle 50 dolar yoğun şekilde dolaşıma sokulmuş durumda. Bahsedilen toplam rakam 600 milyon civarında diye bir duyum aldık" açıklamasını yaptı.





Son bir ayda sahte 50 ve 100 doların piyasada dolaşıma girdiği, ve bu sahte paraların toplam 600 milyon dolar olabileceği tahmin ediliyor. Piyasadaki endişenin artması nedeniyle çok sayıda döviz bürosu, bu iki tür banknotun alımını askıya aldı. Yazılım güncellemeleri gelene kadar sahte paraların tespit edilmesi zor olduğu için geçici önlemler alındı.





"ATM VE PARA SAYMA MAKİNELERİNDEN GEÇEBİLİYOR"

Ünver, basılan sahte dolarların neredeyse bire bire yakın bir sahtecilikte olduğunu dolayısıyla konunun uzmanı olmayan sıradan bir vatandaşın anlamasının mümkün olmadığını söyledi. Ünver, “2 tane para düşünün. Birisini darphane basmış birisini de darphane gibi bir yer basmış. Materyaller klişeler ve kâğıt kalitesi benzer yapıldığı için çok küçük detayları var. Bunları da uzmanlar ince ince, detaylı bir şekilde incelediğinde ortaya çıkıyor ve konunun uzmanı olmayan sıradan bir vatandaşın anlaması zor" dedi.





Piyasada neredeyse bire bire yakın bir sahtecilikten bahsettiklerini belirten Ünver, "ATM'lerden, banka para sayma makinelerinden geçiyor. Hepsi değil ama bazıları geçebiliyor. Dolayısıyla sektörümüz de buna yönelik böyle bir tedbir durumuna geçmiş durumda" açıklamasında bulundu.