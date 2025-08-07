Sahte e-imza skandalında Bilal Erdoğan devrede: Neyimiz eksik...





“NEYİMİZ EKSİK? BİRAZ ÖZGÜVENİMİZ EKSİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da Türkiye’nin gündemini sarsan sahte e-imza skandalıyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, yargının üzerine düşeni yaptığını belirterek, “Kamuoyundaki algıya bakılırsa iktidar yine oradan dayak yiyor gibi bir duruma düşüyoruz” dedi.AKP İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı’nın bu yıl ikincisi 5-6-7 Ağustos tarihleri arasında Başiskele ilçesindeki Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri’nde gerçekleştirildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, kamp alanına gelerek gençlerle sohbet etti. Gençlerin, sorularını cevaplayan Bilal Erdoğan, gündemdeki konular ve merak edilenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.Belli aralıklara farklı gündemlerin karşılarına çıktığının altını çizen Bilal Erdoğan, şunları söyledi;“Biliyorum ki derdi günlük olmayanlar, bu gündemlerle zamanını harcamak, geçirmek istemiyor. Ben de istemiyorum.Bu gündemleri kendime gündem yapmamanın da mücadelesini veriyorum ama öbür taraftan bu gündemlerle bize mevzi kaybettirebiliyorlar.Özellikle gençleri bu gündemlerle aldatabiliyorlar. İşte en son yaşanan sahte e-imza ile ilgili gündem bir buçuk yıl önce tespit edilmiş, soruşturma açılmış, savcılığa intikal ettirilmiş, savcılık gerekenleri yapmış.İlk tutuklamalar altı ay önce yapılmış. Ondan sonra iddianame hazırlanmış. Yani aslında ülkede idarenin, yargının üzerine düşenleri yaptığının bir delili olan bir süreç yaşanıyor ama bugün adeta kamuoyundaki algıya bakılırsa iktidar yine oradan dayak yiyor gibi bir duruma düşüyoruz. Neyimiz eksik? Biraz özgüvenimiz eksik.Yani biz bu ülkeyi iyi yönettiğimiz konusunda zerre endişe taşımamalıyız artık.”