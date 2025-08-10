Sahte e-imza skandalında önemli detay: Nasıl korundular?

Yüzlerce kişiye diploma verildiği ve kamuda pek çok ağır usulsüzlük yapıldığı ortaya çıkan sahte e-imza çetesi Türkiye'de deprem etkisi yarattı. Soruşturma başlatılması sonrası ortaya çıkan olayla alakalı hazırlanan iddianamede birçok kod isim yer aldı. Bu kod isimlerden bazıları belliyken bazılarının ise kim olduğu bilinmiyor. Savcılık bir kısmı yurt dışıyla da irtibatlı olan bu kişileri bulmaya çalışıyor.





Yandaş Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberine göre; skandalda Ziya Hoca olarak bilinen şüpheli Ziya Kadiroğlu, savcılıkta verdiği ifadede Pablo kod adlı kişinin kim olduğunu bilmediğini iddia etti. "Alex" kod adlı çete üyesi bilgisayar kurdu olarak tanımlanırken Kadiroğlu, diğer şüpheliler hakkında "Pablo’nun kim olduğunu bilmiyorum. Bu şahıs, WhatsApp'tan kendisine ulaşan kişinin istediği diploma türünü bana iletir. Ben de buna uygun olarak, halk eğitim merkezlerinden online başvuru yapılması için, kim olduğunu bilmediğim ve Telegram üzerinden iletişim kurduğum kişilere iletirim" dedi.





PARAYI NASIL ALIYORDU?

Online başvuru girişini yaptıktan sonra 1000 TL ile 5 bin TL arasında ödeme aldıklarını söyleyen Kadiroğlu, bu ödemelerin genellikle eski eşi Nurgül Yalçın’a ait Yapı Kredi Bankası hesabına yatırıldığını, bazen de elden peşin aldıklarını söyledi. Kadiroğlu “Adına diploma çıkarılacak kişinin talebine göre olmayan bölümleri Pablo’ya iletir, Pablo da talep eden kişiye sorarak uygun bir bölüm seçmesini sağlardı” ifadelerini kullandı.





BEDELİ 50 BİN TL

Kadiroğlu, Pablo’nun kendisine sürekli başka kişilere ait kimlik belgeleri atmasının sebebi ile ilgili "Nedeni benden belge ya da diploma istemesidir. Belge karşılığında istediğim 50 bin TL, hazırladığım belgeye karşılık talep ettiğim ücrettir. Konuşma sırasında ufak bir indirim yapacağımı da söyledim. ‘Otomotiv mekanikerliği, uygun mu, ustalık belgesi ve diploma, hayırlı olsun…’ mesajları, hazırladığım belgelerin tesliminin arkasından gizliliğe dikkat edilmesi konusunda yaptığım uyarılar" dedi.