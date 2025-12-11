Samanyolu Haber /Gündem / Sahte e-imza soruşturmasında sıcak gelişme! /11 Aralık 2025 11:16

Sahte e-imza soruşturmasında sıcak gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle çıkarılan e-imzalarla usulsüz ehliyet ve mesleki eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen 3'üncü dalga soruşturmasında, aralarında örgüt lideri olduğu söylenen Ziya Kadiroğlu’nun da bulunduğu 123 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edilerek dava açıldı.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleriyle e-imza vermeye yetkili şirketlere başvurularak, sahte elektronik imza çıkarılması ve bu e-imzalar aracılığıyla usulsüz sürücü belgesi ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturmanın 3'üncü aşamasında 33 kişiye sürücü belgesi, 72 kişiye ise mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi.

123 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3'üncü aşama soruşturma tamamlanıp, 1’i örgüt yöneticisi, 18’i örgüt üyesi olmak üzere toplam 123 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç örgütüne üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet’, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’, ‘Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme’ ve ‘Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama’ suçlarından 4 yıldan 136 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İncelemeyi tamamlayan Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek davayı açtı.

İLK 2 DALGADA 199 KİŞİYE DAVA
Soruşturma kapsamında daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 ayrı iddianame hazırlandı. İlk iddianamede 134, 2'nci iddianamede 65 şüpheli olmak üzere toplam 199 kişi hakkında dava açıldı. İddianamelerde şüpheliler için ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme’ ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları istendi. Hazırlanan ilk 2 iddianame Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi.

Öte yandan Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 10 Ekim'de görülen duruşmada, sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanıkların serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş, itirazı kabul eden nöbetçi ağır ceza mahkemesi, sanıkların tutuklanmasına hükmetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sahte e-imza soruşturmasında sıcak gelişme! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:58:15