Sahte Fatura’yı sadece kesene değil kullanana da hapis yolu açıldı

Sahte faturayla yakalanan patronlar 3 kat vergi cezası ve 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. E-fatura üzerinden denetimlerin yoğunlaşması nedeniyle, haberleri bile olmadan üzerlerine şirket kurulan işsizler, ev kadınları, emekliler, öğrenciler ve çaycılara hapis yolunun göründüğü bildirildi.





Sözcü’de yer alan habere göre, Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) mali belgelerde sahtecilik fiillerine yönelik yeni bir çalışma başlattığını, yeni tedbir ve politikaların 1 Ekim’den itibaren uygulanacağını bildirdi. Bu kapsamda, mükelleflerin sahte belgeyi ‘bilmeden’ kullandığına yönelik değerlendirmelere son verileceğini belirten Tolu, “Artık sahte belge kullanan mükellefler ‘vergi kaçakçılığı’ kapsamında işlem görecek” dedi. Tolu, sahte fatura kullananların risk analiz sistemi üzerinden daha kolay yakalanacağına işaret ederken, sahte faturayı izah edemeyen ya da kayıtlarından çıkarmayan mükellefleri 3 kat vergi ziyaı cezası ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası beklediği uyarısında bulundu.





Devleti büyük vergi kaybına uğratan sahte faturada kurallar değişiyor. Bugüne kadar sadece sahte faturayı basanlara verilen hapis cezasının 1 Ekim’den itibaren ‘sahte fatura kullanan’ mükelleflere de uygulanacağı bildirildi.Abdullah Tolu, sahte fatura düzenleyen şirketlerin para karşılığında işsiz, öğrenci, emekli gibi dar gelirlilerin üzerine kurulduğunu, geçmişte vergi incelemeleri 1.5 yılı bulduğu için yakalanma riskinin düşük olduğunu anlattı. Tolu, “İncelemeler yapay zeka tarafından düzenlenen raporlarla 20 günde tamamlanacak. Bilmeden patron yapılan işsizlerin, emeklilerin hapse düşme riski artacak” dedi.