Samanyolu Haber /Dünya / 'Sahte general'in Türkiye'ye gelmesine izin verilmedi /18 Aralık 2020 23:10

'Sahte general'in Türkiye'ye gelmesine izin verilmedi

Alman polisi tarafından, Frankfurt Havalimanı'nda üzerinde Alman ordusuna ait general üniforması bulunan bir yolcunun Türkiye'ye uçmasına izin verilmediği ifade edildi.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere gre Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'ndan İstanbul'a uçmak isteyen, üzerinde Alman ordusuna ait general üniforması bulunan bir yolcunun ülkeden çıkışına izin verilmedi.

Frankfurt Havalimanı Federal Polisi'nden yapılan açıklamada 74 yaşındaki kişinin sahte general üniforması taşıdığı ve bavulunda 35 santimetre uzunluğunda bir süngü bulunduğu bildirildi. Polis, "Almanya Federal Cumhuriyeti'nin itibarına büyük zarar verme tehlikesi"ni gerekçe göstererek pasaport kanunu uyarınca söz konusu kişinin ülkeden çıkışına izin vermedi.

Perşembe akşamı meydana gelen olayda söz konusu kişinin terminaldeki koltuklardan birinde maskesiz bir şekilde uyuması nedeniyle polisin dikkatini çektiği belirtildi. "Sahte general"in verdiği ifadede İstanbul'da bir Türk generali ziyaret edeceğini, süngüyü de hediye olarak yanında götürdüğünü söylediği kaydedildi. Polis, şahsın kimlik belgeleri, üniforma ve süngüye el konduğunu ve hakkında cezai soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Söz konusu şahısla ilgili yapılan inceleme sonucunda silahla işlenen suçlar ve şiddet suçlarından poliste birden fazla kaydının bulunduğu, ifadesi alınırken de "kafası karışık" bir görünüm sergilediği kaydedildi.


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