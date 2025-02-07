Sahte içki kabusu büyüyor: Sadece İstanbul ve Ankara'da 103 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içki nedeniyle 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, 150'den fazla kişinin de hastanelere başvuruda bulunduğunu ifade etti.





Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmalarla ilgili de bilgi veren Davut Gül, "Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi" ifadelerini kullandı.





ANKARA'DA 33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Ankara'da sahte içki nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.





Şahin, 20 kişinin ise yoğun bakımlarda tedavi altında olduğunu ifade etmişti.