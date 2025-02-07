Samanyolu Haber /Gündem / Sahte içki kabusu büyüyor: Sadece İstanbul ve Ankara'da 103 kişi hayatını kaybetti /07 Şubat 2025 15:30

Sahte içki kabusu büyüyor: Sadece İstanbul ve Ankara'da 103 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybetti. Ankara'daki sahte içki yüzünden hayatını kaybeden 33 kişiyle birlikte sahte içki dolayısıyla ölenlerin sayısı 103'e yükseldi.

SHABER3.COM

İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içki nedeniyle 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, 150'den fazla kişinin de hastanelere başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmalarla ilgili de bilgi veren Davut Gül, "Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA 33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ankara Valisi Vasip Şahin, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Ankara'da sahte içki nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Şahin, 20 kişinin ise yoğun bakımlarda tedavi altında olduğunu ifade etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sahte içki kabusu büyüyor: Sadece İstanbul ve Ankara'da... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:51:15