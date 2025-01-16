Sahte içki kabusunda bilanço ağırlaşıyor: İşte hayatını kaybeden sayısı!

İstanbul'da sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor. İstanbul Valiliği dün "Son 48 saatte İstanbul'da sahte alkol kullanımına bağlı olarak 23 kişi hayatını kaybetti, 1 Ocak'tan bu yana sahte alkol kullanımından hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e ulaştı" açıklaması yapmıştı.





Bugün ise Bağcılar'da fenalaşarak hastaneye götürülen 3 kişinin daha sahte içkiden hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 3 kişinin Özbekistan uyruklu Zuhrettin İbragimov, Bogibek Karimov ve Ulubek Abdulleyav olduğu tespit edildi.





Açıklama yapan Ganisev Abdulhalikov, "Bize hastaneden zehirlenme dediler. Alkol kullanıyor galiba. Amcasını arıyor. 'Durumum çok kötü. Gel bana yardım et' diyor. Beraber hastaneye götürdük. Durumu çok kötüydü. Bilinci falan yerinde değildi. Tamamen kendini kaybetmişti" diye konuştu.





Başakşehir'de sahte içkiden zehirlenen Bogibek Karimov da dün gece fenalaştı ve hastanede hayatını kaybetti. Karimov'un kardeşi de Adli Tıp Kurumuna gelerek cenazeyi teslim aldı. Ulubek Abdulleyav ise Kartalda arkadaşları ile sahte içki içtikten sonra fenalaştı ve o da hastanede hayatını kaybetti.





İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

İstanbul Valiliği'nin dün yaptığı açıklama şöyle:





"13 Ocak 2025 Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana gelmiştir. Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23’ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavilerine normal servislerde devam edilmektedir.





'1 OCAK'TAN BU YANA 34 KİŞİ ÖLDÜ'

Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Emniyet, Belediye ve Tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir.





6 GÖZALTI

Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından Kasten Adam Öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4’ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir.





01 Ocak 2025 tarihinden bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulmuş, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletme de ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam etmektedir. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştur. Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112’ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır."