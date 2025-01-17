Samanyolu Haber /Gündem / Sahte içki kabusunda ölü sayısı her saat artıyor: 37'ye yükseldi! /17 Ocak 2025 11:05

Sahte içki kabusunda ölü sayısı her saat artıyor: 37'ye yükseldi!

İstanbul'da sahte içkiden ölümler peş peşe geliyor. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

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İstanbul'da sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükselmeye devam ediyor. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. 

Sahte içki 4 kişinin daha canını aldı. 47 kişinin yaşam mücadelesi devam ediyor.

İstanbul genelinde geçtiğimiz günelrde sahte içkiden metanol zehirlenmesi yaşayan 88 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir başta olmak üzere çeşitli ilçelerde hastanelere başvuranlar tedavi altına alındı. 88 kişiden 33'ü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden 48 kişiden 29'unun entübe olarak yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Servislerde tedavisi tamamlanan 4 hasta taburcu edilirken 1 hastanın tedaviyi reddettiği, 2 hastanın ise izinsiz olarak hastaneyi terk ettiği öğrenildi.
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