Samanyolu Haber /Gündem / Sahte içki operasyonunda 137 kişiye gözaltı /29 Nisan 2025 09:27

Sahte içki operasyonunda 137 kişiye gözaltı

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sahte içki kabusu sürerken ekipler harekete geçti. 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 yasa dışı içki imalathanesi ortaya çıkarıldı. On binlerce litre sahte içki ele geçirilirken, 94 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

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Sahte içki ülkenin dört bir yanında kabusa döndü. Çok sayıda vatandaş sahte içki nedeniyle canından oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde sahte içki üreticilerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildiğini duyurdu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, 81 ilde gerçekleştirilen baskınlarda, yasa dışı içki üretimi yapan 12 kaçak imalathane deşifre edilirken, bu karanlık ağın parçası olduğu tespit edilen 137 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda toplamda:

- 63 bin litreyi aşkın sahte alkol,
- Yaklaşık 97 bin şişe kaçak/sahte içki,
- Binlerce sahte etiket, bandrol ve şişe kapağı,
- 66 binden fazla sahte etiket,
- 2 bini aşkın alkol aroması ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, sadece kaçak içkiyle değil, bu yolla oluşan vergi kaybıyla da mücadele ettiklerini belirtti. Gelir İdaresi Başkanlığı’yla yapılan ortak değerlendirmeye göre, söz konusu operasyonlarla yaklaşık 94 milyon TL’lik vergi kaybı engellenmiş oldu.

Yerlikaya, toplum sağlığını tehdit eden bu yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin süreceğini vurgulayarak vatandaşlara, şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirme çağrısında bulundu.
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