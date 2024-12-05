Samanyolu Haber /Gündem / Sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor /05 Aralık 2024 14:40

Sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor

İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi. Faciada 24 kişinin tedavisi sürerken 10 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

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İstanbul'daki sahte içki kabusu sürüyor. 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle birlikte sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

24 kişinin ise hastanelerde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İSTANBUL'UN GENELİNE YAYILDI
İstanbul'un Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle çok sayıda kişi hastanelere başvurmuştu.

Öte yandan polis ekiplerince yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 10 şüphelinin de tutuklandığı belirtildi.

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