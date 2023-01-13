Samanyolu Haber /Gündem / Sahte kanser ilaçları LeMan'ın kapağında /13 Ocak 2023 09:39

Sahte kanser ilaçları LeMan'ın kapağında

Mizah ve karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in gündeme getirdiği sahte kanser ilaçlarını ve kanser hastalarını taşıdı.

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Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan da haftaki kapağına, sahte kanser ilaçları konusunu taşıdı.

Derginin kapak yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteci Murat Ağırel günlerdir Cumhuriyet'teki köşesinde sahte ilaç tezgahını gündemde tutmasına rağmen henüz konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan ve SGK'dan 'sağlıklı' bir açıklama yapılmadı. Ne DSÖ'nün sahte ilaçlar için yaptığı 'acil global uyarı' çağrısı, ne Türkiye'den satın aldığı sahte ilaçların analizini yapan İsviçre ilaç firmasının Türk makamlarına bildirdiği rapor, hastaların umudunu sömüren, insan sağlığı ile oynayan ilaç kalpazanlarının hevesini kaçırmış değil. Bilin bakalım niye; çünkü sahnede eski AKP milletvekilleri var!"

Derginin bu haftaki kapağı şöyle:


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