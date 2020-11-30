Sahte kolonyaya dikkat!

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, kolonyadaki hilelerin anlaşılabildiğine dikkati çekerek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile birlikte sahte kolonyaya karşı tedbirli olunması gerektiğini söyledi.







Etil alkol, su ve esanstan müteşekkil olan gerçek kolonyanın, metil alkol katılarak merdiven altında üretildiğinin anlaşılabileceğini kaydeden Özyaral, "Eğer bu kolonya etil alkolle değil, metil alkol katılarak merdiven altında üretildiyse bunu hissetmediğiniz gibi bir solvent kokusu alırsınız. Kötü bir kokudur. Onu bastırmak için de esansı artırırlar." dedi.





METİL ALKOLDEN ÜRETİLEN KOLONYA ELDE GERGİNLİĞE SEBEP OLUR





"Farklı kokularla bu kötü kokuyu bastırmaya çalışırlar ve akışkanlığı değişir." diyen Özyaral, "Kolonyanın kendine has rengi ve akışkanlığı vardır." dedi.





Gerçek kolonyanın sürüldükten sonra uçtuğunu ve elde gerginlik bırakmadığını belirten Özyaral, "Metil alkolden üretilmiş bir kolonyayı elinize sürerseniz elde gerginliğe sebep olur. Beyazlıklar oluşturur ve bunu hissedersiniz.” ifadelerini kullandı.





Alınan ürünün marka değerine ve etiketine bakılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özyaral, “Sıradan gördüğünüz bir ürünü kolonya olarak tanımlayıp almamak gerekir. Bunun için de marketlerden, eczanelerden ve sürekli alışveriş yaptığınız merkezlerden almalısınız. Aksi takdirde sokakta satılan ürünlerin nerde, nasıl ve ne şekilde imal edildiği belli olmayabiliyor. İmalat tarihi, nerede üretildiği, ruhsatının ne olduğunun üzerinde olması gerekiyor." dedi.





MARKALARIN DA SAHTESİ İMAL EDİLEBİLİYOR





Bilinen kolonya markalarının da sahtelerinin üretildiğini söyleyen Özyaral, sahte olup olmadığını anlamanın en iyi yolunun koklamak olduğunu ifade etti: "Kokladığınızda hafiften genzinizin yandığınızı hissederseniz, ferahlık alırsanız etil alkolle yapılmıştır. Metil alkolü burnunuza çektiğinizde bir süre sonra tahriş hissedersiniz".







"AKCİĞERDE TIKANMA, HATTA KALBİN DURMASINA KADAR GİDEBİLİR"





Prof. Dr. Özyaral sahte kolonyanın mide bulantısı ve kusmaya sebep olduğuna işaret ederek, “Sahte kolonya mide bulantısı ve kusma, baş dönmesine yol açar. Etil alkolün vücudu rahatlatıcı, zihni açıcı, bayılma esnasında ayıltıcı gibi etkilerini kullanırsak, tıbbi tarafıyla değerlendirirsek metil alkolde bu özelliklerin hiçbirini göremeyiz. Tam tersi reaksiyonlar verir. Aşırı solunmasıyla akciğerlerde tıkanma ve kalbin durmasına kadar giden reaksiyonlarla karşılaşabiliriz.” diye konuştu.





Demirören Haber Ajansı'na (DHA) mülakat veren Özyaral, Koronavirüs tedbirleri kapsamında “Kolonya sürelim, Koronavirüs gelmesin" şeklinde bir slogan kullanılmasının da yanlış olduğunu vurguladı.





"Kolonyanın bize tek etkisi yüzde 70-80 derece alkol fonksiyonundan ötürü, mikroorganizmaların el üzerinde tutunmasını etkilemesidir." diyen Özyaral, "Yoksa Koronavirüs'e karşı direncimizi artırmak gibi bir görevi yoktur.” ifadelerini kullandı.