Samanyolu Haber /Gündem / Sahte ‘Mansur Yavaş’ röportajını gerçek köylüler bozdu /05 Mart 2021 13:22

Sahte ‘Mansur Yavaş’ röportajını gerçek köylüler bozdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı kötülemek için sözde bir köylü ile kurmaca bir röportaj yapan Beyaz TV’nin oyunu, gerçek köylülerin devreye girmesiyle bozuldu.

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’e ait olan Beyaz TV’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı kötülemek için düzenlediği “kurmaca” röportaja, köylülerden müdahale geldi.

”PARAYLA ADAM TUTUP BURADA KONUŞTURUYORLAR”

Köyde yaşadığını iddia eden bir adam “Sular akmıyor, altyapı çöktü” dedikten sonra “Saraylar yaptılar, insansız hava araçları yaptılar, hastaneler yaptılar” diyerek propaganda yapmaya başladı. O sırada devreye giren kadın “Ne gördüysek Mansur Yavaş’tan gördük, yalan konuşmasınlar. Parayla tutup burada konuşturuyorlar” diyerek kurmaca röportajı bozdu.

SARAYLAR YAPTILAR

Köylülerin müdahale ettiği 'sahte köylü'nün AKP icraatlarını sayarken hızını alamayıp 'SAraylar yaptılar' demesi de Beyaz TV'nin sahte haberciliğine apayrı bir lezzet(!) katmış görünüyor.
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