Sahte ‘Mansur Yavaş’ röportajını gerçek köylüler bozdu

Köyde yaşadığını iddia eden bir adam “Sular akmıyor, altyapı çöktü” dedikten sonra “Saraylar yaptılar, insansız hava araçları yaptılar, hastaneler yaptılar” diyerek propaganda yapmaya başladı. O sırada devreye giren kadın “Ne gördüysek Mansur Yavaş’tan gördük, yalan konuşmasınlar. Parayla tutup burada konuşturuyorlar” diyerek kurmaca röportajı bozdu.





SARAYLAR YAPTILAR





Köylülerin müdahale ettiği 'sahte köylü'nün AKP icraatlarını sayarken hızını alamayıp 'SAraylar yaptılar' demesi de Beyaz TV'nin sahte haberciliğine apayrı bir lezzet(!) katmış görünüyor.

