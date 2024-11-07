Samanyolu Haber /Gündem / Sahte rapor skandalında sıcak gelişme! /07 Kasım 2024 10:43

Sahte rapor skandalında sıcak gelişme!

Kırıkkale merkezli 3 ilde düzenlenen sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2’si doktor 8 kişinin tutuklandığı kaydedildi. 10 kişinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı aktarıldı.

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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sahte sağlık raporu düzenlendiğini tespit etti.

Tespitlerin sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hastaneye düzenlenen operasyonda sahte rapor düzenlediği ortaya çıkan doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Genişletilen soruşturma kapsamında ekipler, Ankara ve İstanbul'da 1'i doktor 6 şüpheliyi daha yakaladı.

Sahte rapor düzenleyen hastanede 3'ü doktor 18 şüpheli gözaltına alındı Sahte rapor düzenleyen hastanede 3'ü doktor 18 şüpheli gözaltına alındı

O hastaneye büyük operasyon. Doktorlar memurlar gözaltına alındı. 1 doktor firari O hastaneye büyük operasyon. Doktorlar memurlar gözaltına alındı. 1 doktor firari

300'E YAKIN SAHTE RAPOR DÜZENLEMİŞLER
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan doktorlar Y.B, O.S. ve M.H.A. ile O.A, U.D, M.A, S.K, G.C, E.Y, O.C, H.M, F.A, F.G.A, S.B, M.G, U.T, S.D. ve B.G., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken şüphelilerin hazırladıkları 300'e yakın sahte raporla 2,5 milyon liraya dolayında haksız gelir sağladıkları ortaya çıktı.

2 DOKTOR TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından 2'si doktor olmak üzere 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. İfadelerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden doktorlar M.H.A. ve Y.B. ile O.A., O.C., S.B., B.G., G.C. ve M.G. ‘rüşvet almak’ suçundan tutuklanırken, 1’i doktor 10 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Soruşturma devam ederken firari Dr. E.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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