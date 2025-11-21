Samanyolu Haber /Gündem / Sahte reçete skandalı büyüyor: 1 profesör 7 kişiye gözaltı kararı /21 Kasım 2025 11:24

Sahte reçete skandalı büyüyor: 1 profesör 7 kişiye gözaltı kararı

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü’nde 2017-2021 arasında sahte reçete düzenleyerek SGK’yı yaklaşık 112 milyon TL zarara uğrattıkları iddiasıyla aralarında bir profesörün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, hastaların kişisel verilerini izinsiz kullanıp muayene edilmiş gibi göstererek özellikle kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar için sahte reçeteler düzenleyip SGK’ya fatura ettikleri, bazı ilaçları da kimliği belirsiz yabancılara satarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Savcılık, kamu kurumunu dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarıyla yürütülen soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.

SHABER3.COM

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, çocuk psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurumun Medula sistemine kayıt yapılmadan hastaların kişisel verileri ele geçirildi. Şüphelilerin, bu kişileri muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler düzenlediği ve bu reçeteleri SGK’ya fatura ederek haksız kazanç sağladığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun provizyon vermediği, özel klinikte takip edilen, hastaneye hiç gitmemiş, on günlük kontrol muayene tarihi geçmiş veya hastanenin başka branşlarında kaydı bulunan ancak çocuk psikiyatri bölümünde kaydı olmayan hastalar adına usulsüz protokol numaralarıyla reçeteler düzenlendiği belirlendi.

Bu yöntemle düzenlenen reçetelerin fatura edilmesi sonucu SGK’nın 112 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Ayrıca, usulsüz yöntemlerle temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satılarak maddi menfaat temin edildiği de anlaşıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” ve “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme” suçlarından Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., eczacılar Y.E. ve A.H., eczane çalışanı R.Ç. ile ilaç mümessilleri C.K. ve E.Ç. hakkında 21 Kasım 2025 tarihinde arama, yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sahte reçete skandalı büyüyor: 1 profesör 7 kişiye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:46:17