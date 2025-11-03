Sahte tapu çetesi, ölen kimsesizlerin mallarını satmış

Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma yaptı. Teknik-fiziki takibin ardından, mirasçısı olmayan ölen kimsesizler üzerindeki arsa-araziler, sahipsiz taşınmazlar ve yurtdışında yaşayan kişilere ait tapuların, sahte evrak, mühür ve sahte imzalarla sahiplenilip başkalarına satıldığı tespit edildi. Bu yöntemle birçok tapunun el değiştirdiği ortaya çıkarıldı.





Çubuk Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan 8 çete üyesi, “resmi belgede sahtecilik”, “dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “rüşvet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyelerinin, miraşçısı olmayan ölen kişilere ait veya sahipsiz arsa ve tapuları sahte evraklarla aldıkları, bu yolla 100 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Çete üyelerinin, para trafiği de MASAK raporlarına yansıdı.





Söz konusu olay, Ankara’da Çubuk Tapu Müdürlüğü’nde görevli Ş.B.’nin dikkati sayesinde ortaya çıktı.Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Ş.B. isimli memur, e-Devlet vatandaş portalı-tapu işlemleri üzerinden yapılan bir tapu devir işleminde bir tuhaflık olduğunu belirledi.Tapu devri için gönderilen evrakları incelediğinde, bunların sahte düzenlediğini fark etti. Bunun üzerine suç duyurusu yapıldı.Soruşturma kapsamında müteahhit Y.O., tapuda memur olarak çalışan H.N.S., emlakçı H.Y., esnaf M.K., arsa alım satım işleri yapan H.G., emlakçı M.B., emlakçı T.T. ve üniversite öğrencisi Y.İ.O. gözaltına alındı. Adım adım takip edilen çete üyelerinin bazıları ise sahte evraklarla tapu müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı.Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Çubuk Tapu Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan H.N.S., tapu arşivinden Osmanlı döneminde kalan, veya mirasçısı olmayan, ölen kimsesizler üzerindeki tapular, sahipsiz taşınmazlar, burada yakını bulunmayan ve yurt dışında yaşayan kişilere ait tapuları belirledi.Ardından da bu tapulara ait bilgileri müteahhit Y.O.’ya bildirdi. Y.O. ise bu bilgileri emlakçılık yapan T.T.’ye ileterek sahte evrak hazırlanmasını istedi. T.T., sahte imza, sahte mühür kullanarak hazırladığı sahte tapu evraklarını tekrar müteahhit Y.O.’ya iletti. Bu işlemlerin ardından ise sahte evraklarla başkasına ait tapuları tanıdıklarının yakınlarının üzerine yapıldı.