Samanyolu Haber /Gündem / Sahte tapu çetesi, ölen kimsesizlerin mallarını satmış /03 Kasım 2025 18:38

Sahte tapu çetesi, ölen kimsesizlerin mallarını satmış

Aralarında tapu memurları, müteahhit ve emlakçıların bulunduğu çetenin, mirasçısı olmayan ölen kimsesizlerin üzerindeki arsa-arazile-taşınmazlar ile yurtdışında yaşayan kişilere ait tapuları, sahte evrak, mühür ve sahte imzalarla sahiplenilip sattığı tespit edildi. 100 milyon liralık vurgun, bir memurun dikkatiyle ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Söz konusu olay, Ankara’da Çubuk Tapu Müdürlüğü’nde görevli Ş.B.’nin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Ş.B. isimli memur, e-Devlet vatandaş portalı-tapu işlemleri üzerinden yapılan bir tapu devir işleminde bir tuhaflık olduğunu belirledi.

Tapu devri için gönderilen evrakları incelediğinde, bunların sahte düzenlediğini fark etti. Bunun üzerine suç duyurusu yapıldı.

Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma yaptı. Teknik-fiziki takibin ardından, mirasçısı olmayan ölen kimsesizler üzerindeki arsa-araziler, sahipsiz taşınmazlar ve yurtdışında yaşayan kişilere ait tapuların, sahte evrak, mühür ve sahte imzalarla sahiplenilip başkalarına satıldığı tespit edildi. Bu yöntemle birçok tapunun el değiştirdiği ortaya çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturma kapsamında müteahhit Y.O., tapuda memur olarak çalışan H.N.S., emlakçı H.Y., esnaf M.K., arsa alım satım işleri yapan H.G., emlakçı M.B., emlakçı T.T. ve üniversite öğrencisi Y.İ.O. gözaltına alındı. Adım adım takip edilen çete üyelerinin bazıları ise sahte evraklarla tapu müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı.

Çubuk Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan 8 çete üyesi, “resmi belgede sahtecilik”, “dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “rüşvet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyelerinin, miraşçısı olmayan ölen kişilere ait veya sahipsiz arsa ve tapuları sahte evraklarla aldıkları, bu yolla 100 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Çete üyelerinin, para trafiği de MASAK raporlarına yansıdı.

SAHTE EVRAKLARLA TAPULARA EL KOYMA…

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Çubuk Tapu Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan H.N.S., tapu arşivinden Osmanlı döneminde kalan, veya mirasçısı olmayan, ölen kimsesizler üzerindeki tapular, sahipsiz taşınmazlar, burada yakını bulunmayan ve yurt dışında yaşayan kişilere ait tapuları belirledi.

Ardından da bu tapulara ait bilgileri müteahhit Y.O.’ya bildirdi. Y.O. ise bu bilgileri emlakçılık yapan T.T.’ye ileterek sahte evrak hazırlanmasını istedi. T.T., sahte imza, sahte mühür kullanarak hazırladığı sahte tapu evraklarını tekrar müteahhit Y.O.’ya iletti. Bu işlemlerin ardından ise sahte evraklarla başkasına ait tapuları tanıdıklarının yakınlarının üzerine yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sahte tapu çetesi, ölen kimsesizlerin mallarını satmış Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:22:01