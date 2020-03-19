Sahte uygulamalara dikkat: Her linke tıklamayın her dosyayı indirmeyin

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını, bilgisayar korsanlarını da harekete geçirdi. İnsanların kaygı ve kafa karışıklığından yararlanmak isteyen korsanlar, kullanıcıların kişisel verilerine göz dikti. Korsanlar, “Dünyanın koronavirüs haritasını canlı takip edin” gibi mesajlarla insanların kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Konuyla ilgili BirGün’e konuşan Teknoloji Yazarı Levent Pekcan, “Bu tür kriz ortamlarında insanların güvenlik duvarı düşüyor. İnsanların bilgi arayışından yararlanmak isteyen korsanlar, krizi fırsata dönüştürüyor” dedi.





KİŞİSEL BİLGİLER TOPLANIYOR





Kullanıcıların elektronik posta hesaplarına gönderilen maillerin bazılarında, “Dünyanın koronavirüs haritasını canlı takip edin” ifadesinin yer aldığı belirlendi. Bazı dosyalar ise “Koronavirüsten korunma yolları” başlığıyla kullanıcıların mail adresine gönderildi. Elektronik posta yolu ile kendilerine iletilen bağlantılara tıklayan kullanıcıların, kişisel verilerinin ele geçirildiği belirtildi. Korsanların bu yolla, kullanıcı adlarını ve şifreleri topladığı ifade edildi.









Teknoloji Yazarı Levent Pekcan, korsanlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Pekcan, tehdidin özellikle mobil uygulamalarda olduğunu belirterek, “Korsanlar için telefonlar çok daha kârlı, çok daha özel bir hazine soymak için. Günümüzde telefonlar, insanların bulunduğu yerden kimlerle konuştuğuna kadar birçok bilgiyi depoluyor” dedi. E-posta yoluyla ya da WhatsApp’tan kurulum dosyası ile gelen uygulamaların kurulmaması gerektiğini vurgulayan Pekcan, “Bu yalnızca kriz dönemlerinde değil, her zaman dikkat edilmesi gereken bir nokta” diye konuştu.





ARAŞTIRMA YAPILMALI





Resmi uygulama dükkânlarında da kötü niyetli uygulamalar olabileceğinin altını çizen Pekcan, şunları söyledi:





“Kullanıcının bu konuda bir şey yapma şansı pek yok. Buna karşın en büyük önlem uyanıklık ve sağduyu… Korsanlarca geliştirilen ve kişisel verilerinizi hedef alan bu tür uygulamalar genelde biraz tel maşa yapılmıştır. Bu türden web sayfaları yazım hataları ile doludur. Kullanıcı, kabaca bir ilk bakış ve ön değerlendirme ile aşağı yukarı fikir sahibi olabilir. Uygulama yüklenmeden önce internetten araştırma yapılabilir.”





HER UYGULAMA KURULMAMALI





Pekcan, günümüzde artık çoğu kullanıcının ikinci ya da üçüncü akıllı telefonunda olduğunu söyleyerek, “Eski telefonlar çekmecede duruyor ise onlar böyle işler için kullanılabilir. Antivirüsler bu konuda yardımcı olmayacaktır. Çünkü önce korsan hamlesini yapıyor, antivürüs daha sonra hamle yapabiliyor. Her merak ettiğimiz uygulamayı kurmak doğru değil. Gerçekten böyle bir uygulamaya ihtiyaç olup olmadığı düşünülmeli. Güvendiğimiz bir arkadaşımızdan gelen dosyalar dahi, ‘Gerçekten böyle bir şey gönderdin mi bana?’ diye arkadaşa sorulup teyit edilmeli” ifadelerini kullandı.