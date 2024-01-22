Sahte 'Yaşam koçları' ruh ve beden sağlığınızı nasıl tehdit ediyor?

Koç olmak için ne yapılıyor?





"İlgi artsa da meslek bebeklik çağında"

EMCC Türkiye – Yönderlik ve Koçluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Uyar, son yıllarda popülerliği artan koçluk mesleğinin hâlâ bebeklik çağında olduğuna dikkat çekiyor. Uyar'a göre koçluğa olan ilgi artmaya devam edecek. Ancak bu artış yeni sorunları da beraberinde getirebilir.

"Şarlatan her derde deva olacağını iddia edebiliyor"

Panik ataktan kansere,diyabetten sırt ağrısına kadar uzanan geniş bir alanda çalıştıklarını ileri süren bu kişiler kısa sürede büyük değişimler yarattıklarını iddia ediyor. "Bilim insanları, uzman psikologlar kendi disiplinleri içinde kalmaya özen gösterirler" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Bolak Boratav, "Oysa şarlatan her derde deva olacağını iddia edebiliyor" diyor.

TTB: Şikayet alıyoruz ama bu kişiler hekim değil





"Ruh sağlığı meslek yasası çıkarılmalı"



