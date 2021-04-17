Sahur heyecanı burada yaşanıyor

Ramazan aylarının ekran klasiği haline gelen Gecenin Bereketi, uzun bir aradan sonra "Yeniden Gecenin Bereketi" olarak ekranlara döndü. Her gece sahur vakti, evlere konuk olan Yeniden Gecenin Bereketi, Hizmetten Youtube kanalından ve MC EU televizyon kanalından CANLI olarak yayınlanıyor.



Programın bu geceki bölümü Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak. Konuklar Mithat Tayyar ile "Zikir ve Evrâd" konuları; Cemalettin Karadağ ile Portekiz´de yapılan Ramazan etkinlikleri konuşulacak.



Barış Cem Kaya moderatörlüğünde gerçekleşecek programda farklı ülkelerden canlı bağlantılar, her güne özel konu ve konukların yanında klipler ve daha fazlası izleyenleriyle birlikte oluyor.







Program saatleri ise şu şekilde:

İstanbul : 03.30

Berlin : 02.30

Newyork : 20:30.



