Samanyolu Haber /Gündem / Sahur heyecanı burada yaşanıyor /17 Nisan 2021 21:03

Sahur heyecanı burada yaşanıyor

Bir sahur programı klasiği olan Gecenin Bereketi, uzun bir aradan sonra yeniden izleyicileriyle buluştu. Yeniden Gecenin Bereketi isimli sahur programının bu geceki konukları ise Mithat Tayyar ve Cemalettin Karadağ olacak.

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Ramazan aylarının ekran klasiği haline gelen Gecenin Bereketi, uzun bir aradan sonra "Yeniden Gecenin Bereketi" olarak ekranlara döndü. Her gece sahur vakti, evlere konuk olan Yeniden Gecenin Bereketi, Hizmetten Youtube kanalından ve MC EU televizyon kanalından  CANLI olarak yayınlanıyor. 

Programın bu geceki bölümü Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak. Konuklar Mithat Tayyar  ile "Zikir ve Evrâd" konuları; Cemalettin Karadağ ile Portekiz´de yapılan Ramazan etkinlikleri konuşulacak. 

Barış Cem Kaya moderatörlüğünde gerçekleşecek programda farklı ülkelerden canlı bağlantılar, her güne özel konu ve konukların yanında klipler ve daha fazlası izleyenleriyle birlikte oluyor.

Program saatleri ise şu şekilde: 
 
İstanbul  : 03.30 
Berlin      : 02.30
Newyork : 20:30.

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