Sahur vakti camilere baskın: Alparslan Kuytul ve 14 yaşındaki oğlu gözaltına alındı

Ramazan ayının son on günü ihya etmek için camilerde ‘İtikaf’ ibadetini gerçekleştirmek isteyen Furkan Vakfı Gönüllülerine birçok ilde sahur vaktinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis aralarında Alparslan Kuytul ve 14 yaşındaki oğlunun da bulunduğu birçok kişi gözaltına aldı.
Alparslan Kuytul’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda ‘‘An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!’’ ifadeleri kullanıldı.
Bu arada itikafa girdikleri camilerden gözaltına alınan Furkan Gönüllüleri hakkında bilgi almak için Adana Emniyeti’ne giden bir avukatın da yunus polisler tarafından darp edildiği öğrenildi.
Pandemi bahanesiyle Ramazan ayının ruhunun sönük geçirtilmek istenmesine karşı mücadele ettiklerini belirten Alparslan Kuytul, itikaf sünnetini bu yıl da ihya edeceklerini söylemişti.
GAZİANTEP VALİLİĞİ İNKÂR ETMİŞTİ
Furkan Vakfı gönüllülerine camide yapılan zulmü kamera kayıtlarına rağmen inkâr eden Gaziantep Valiliği, polisin camiye ayakkabıyla girilmediğini de ileri sürmüş Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ise Antep Valiliği’nin yaptığı açıklamanın ‘yalan ve iftira’ olduğunu söylemişti.