Sahur vakti camilere baskın: Alparslan Kuytul ve 14 yaşındaki oğlu gözaltına alındı









Ramazan ayının son on günü ihya etmek için camilerde ‘İtikaf’ ibadetini gerçekleştirmek isteyen Furkan Vakfı Gönüllülerine birçok ilde sahur vaktinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis aralarında Alparslan Kuytul ve 14 yaşındaki oğlunun da bulunduğu birçok kişi gözaltına aldı.





Alparslan Kuytul’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda ‘‘An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!’’ ifadeleri kullanıldı.







