CHP tarafından gündeme taşınan ve kamuoyundan büyük destek gören '128 milyar dolar nerede?' sorusunu bu kez bir Ramazan davulcusu sordu.







RAMAZAN DAVULCUSUNDAN ‘MANİ’DAR SORU





CHP’nin, Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasıyla ilgili iktidara yönelttiği “128 milyar dolar nerede?” sorusunun yer aldığı afişler, sökülmelerinin ardından yeni yöntemlerle gündeme taşınıyor. Afişlerin toplanmasının ardından Kastamonu’nda bir Ramazan davulcusu manisi ile aynı soruyu sordu: *128 milyar dolar nerede?”





DAVULCUYA MANİ YOK





CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’in Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde bir Ramazan davulcusu hazırladığı mani ile ‘128 milyar dolar nerede?’ sorusunu soruyor. Erbilgin, paylaşımında, “Ramazan gelmiş şehrime, Bölüşmeli hep birlikte, Sormaktan hiç yorulmayız, #128MilyarDolarNerede” ifadelerini kullandı.





Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Türkiye’nin birçok yerinde asılan ancak “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle toplatılan “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişe müdahaleler sürüyor. Bununla birlikte CHP'nin genel merkez binasına 128 milyar nerede sorusu için dijital bir pano asıldı.

