Sahurda ters kelepçeyle gözaltı: Suçlama, tutuklu ailelerine yardım

İstanbul’da arkadaşlarıyla birlikte sınavlara hazırlanmakla suçlanan KHK ile ihraç edilmiş 20 eski kamu personeli mahpus ailelerine maddi yardımda bulundukları gerekçesiyle ters kelepçeyle gözaltına alındı.







İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KHK ile ihraç edilmiş eski kamu personeli 20 kişiyi daha Hizmet Hareketi’ne üye olma iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına aldı. Bylock kullanıcısı oldukları iddia edilen eski kamu personelleri, üniversite öğrencileriyle mahpus yakınlarına maddi destek sağlamak ve KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlanmakla suçlandı.





Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda bilgisayarlarına ve telefonlarına el konulurken; gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.