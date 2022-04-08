Samanyolu Haber /Gündem / Sahurda ters kelepçeyle gözaltı: Suçlama, tutuklu ailelerine yardım /08 Nisan 2022 17:46

Sahurda ters kelepçeyle gözaltı: Suçlama, tutuklu ailelerine yardım

Ramazan ayında İstanbul’da tutuklu ailelerine yardımda bulundukları iddiasıyla KHK ile ihraç edilmiş 20 eski kamu personeli sahur vaktinde yapılan operasyonla ters kelepçe vurularak gözaltına alındı. Operasyonu drone ile görüntüleyen İstanbul Emniyeti Organize Şube Müdürlüğü, klip yapıp yandaş basına servis etti.

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İstanbul’da arkadaşlarıyla birlikte sınavlara hazırlanmakla suçlanan KHK ile ihraç edilmiş 20 eski kamu personeli mahpus ailelerine maddi yardımda bulundukları gerekçesiyle ters kelepçeyle gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KHK ile ihraç edilmiş eski kamu personeli 20 kişiyi daha Hizmet Hareketi’ne üye olma iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına aldı. Bylock kullanıcısı oldukları iddia edilen eski kamu personelleri, üniversite öğrencileriyle mahpus yakınlarına maddi destek sağlamak ve KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlanmakla suçlandı.

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda bilgisayarlarına ve telefonlarına el konulurken; gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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