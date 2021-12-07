Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan’a operasyon yapılacak

Said Sefa, “Deva Partsi’ne kapsamlı bir operasyon hazırlığı var. Onun ardından sıra İyi Parti ve CHP’ye gelecektir.” ifadelerini kullanıyor.













SORUŞTURMA EYLÜL AYINDA BAŞLAMIŞ

Said Sefa’nın aktardığına göre soruşturma geçtiğimiz eylül ayında, ‘itirafçı’ olan bir avukatın ifadeleri sonrası açılıyor. Soruşturma dosyasında Merkez Partisi ve Deva Partisi’nin, Hizmet Hareketi’nin talimatıyla kurulduğu iddiası var. Buna dair tek delil ise Mücteba Kılıç isimli ‘itirafçı’nın ifadeleri.Said Sefa, soruşturmanın İzmir’de başlatıldığını ardından İstanbul ve Ankara’ya uzandığını söylüyor. Belgeleri ise kendisine AKP’nin üst düzey isimleri tarafından gönderildiğini anlatan Sefa, Deva’nın hedefe konmasının sebebi anketlerdeki yükselişi.Sefa, “Yaklaşık 6-7 ay kadar önce anket yapan şirketler sarayda bir toplantı yapılıyor. Anketlerde Deva’nın yükselişinin söz konusu olduğu görülüyor. AKP içerisinden gelen bilgilerden bahsediyorum. Bana bu dosyaları ulaştıranlar sıranın kendilerine de geleceğini düşünüyor. Faruk Çelik’in, Bülent Arınç’ın bile adı geçiyor. Bu toplantıda Ali Babacan’ın önünün kesilmesi gerektiğine karar veriliyor.” diyor.Said Sefa, operasyon yapılacak isimler arasında bazı gazetecilerin de olduğunu söylüyor.