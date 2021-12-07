Samanyolu Haber /Politika / Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan’a operasyon yapılacak /07 Aralık 2021 13:01

Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan’a operasyon yapılacak

AKP rejiminin, Ali Babacan’ın liderliğindeki Deva Partisi’ne büyük bir operasyon yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Gazeteci Said Sefa’nın YouTube kanalından paylaştığı soruşturma belgelerine göre, gözaltına alınacak isimler arasında Ali Babacan’ın yanı sıra Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı ve Anayasa hukukçusu Osman Can da var.

Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan tutuklanacak

Said Sefa, “Deva Partsi’ne kapsamlı bir operasyon hazırlığı var. Onun ardından sıra İyi Parti ve CHP’ye gelecektir.” ifadelerini kullanıyor.



SORUŞTURMA EYLÜL AYINDA BAŞLAMIŞ

Said Sefa’nın aktardığına göre soruşturma geçtiğimiz eylül ayında, ‘itirafçı’ olan bir avukatın ifadeleri sonrası açılıyor. Soruşturma dosyasında Merkez Partisi ve Deva Partisi’nin, Hizmet Hareketi’nin talimatıyla kurulduğu iddiası var. Buna dair tek delil ise Mücteba Kılıç isimli ‘itirafçı’nın ifadeleri.



Said Sefa, soruşturmanın İzmir’de başlatıldığını ardından İstanbul ve Ankara’ya uzandığını söylüyor. Belgeleri ise kendisine AKP’nin üst düzey isimleri tarafından gönderildiğini anlatan Sefa, Deva’nın hedefe konmasının sebebi anketlerdeki yükselişi.



DEVA, AKP’NİN EN BÜYÜK ALTERNATİFİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Sefa, “Yaklaşık 6-7 ay kadar önce anket yapan şirketler sarayda bir toplantı yapılıyor. Anketlerde Deva’nın yükselişinin söz konusu olduğu görülüyor. AKP içerisinden gelen bilgilerden bahsediyorum. Bana bu dosyaları ulaştıranlar sıranın kendilerine de geleceğini düşünüyor. Faruk Çelik’in, Bülent Arınç’ın bile adı geçiyor. Bu toplantıda Ali Babacan’ın önünün kesilmesi gerektiğine karar veriliyor.” diyor.



Said Sefa, operasyon yapılacak isimler arasında bazı gazetecilerin de olduğunu söylüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan’a... Sonraki Haber >>

Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan tutuklanacak

Said Sefa, ‘Deva’ya kumpası deşifre etti: Ali Babacan tutuklanacak

Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır

Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan’dır

Sokak röportajında gerilim

Sokak röportajında gerilim

Başbakan uyuşturucu baskınına katıldı

Başbakan uyuşturucu baskınına katıldı

Freedom Convention Turkey

Freedom Convention Turkey

'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'

'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'

Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

MHP'liler bu kez, Alparslan Türkeş vakfının binasını bastı

MHP'liler bu kez, Alparslan Türkeş vakfının binasını bastı

Türkiye'deki fakirliğin resmi...

Türkiye'deki fakirliğin resmi...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:11:42