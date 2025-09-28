Samanyolu Haber /Gündem / Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! /28 Eylül 2025 13:44

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti!

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şairin vefat haberini İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından duyurdu.

SHABER3.COM

Türk edebiyatının öneli isimlerinden Yavuz Bülent Bakiler vefat etti. Bakiler'in ölüm haberini İstanbul Valisi Gül sosyal medya hesabı x üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımla duyurdu.

Yavuz Bülent Bakiler'in bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyor.

CENAZE PROGRAMI HENÜZ BELLİ DEĞİL
Bakiler'in cenaze programına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER KİMDİR?
Yavuz Bülent Bakiler 23 Nisan 1936'da Sivas'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya’da tamamlamıştır.  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten (1960) sonra kısa bir süre Yeni İstanbul gazetesinde çalışmıştır. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığında raportör olarak görev yaparken çeşitli kültür programları hazırlayıp sunmuştur (1964-68). Sivas’ta bir süre avukatlık da yapmıştır (1969-75).

İl başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisinden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterilmiştir. Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hukuk müşavirliği (1975-76) ve bir süre Ankara Televizyonunda çalıştıktan (1976-79) sonra Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcılığı (1979-80) görevlerinde bulunmuştur.

12 Eylül’den sonra müşavir kadrosuna atanmış ve 1992’ye kadar bu bakanlıkta hizmetini sürdürmüştür. İki yıl Başbakanlık müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994’te kendi isteğiyle emekli olmuştur.  Çalışmalarını İstanbul’da sürdürmüş, Türkiye Gazetesi'nde de uzun seneler köşe yazarlığı yapmıştır. 

YAVUZ BÜLENT BAKİLER'İN ESERLERİ
Şiir kitapları: Yalnızlık, (1962), Duvak, (1971), Seninle, (1986), Harman, (2003), Bir Gün Baksam ki Gelmişsin, Gözlerin İstanbul oluyor birden

Gezi Notları: Üsküp’ten Kosova’ya (1979), Türkistan Türkistan (1986)

İncelemeleri: Şiirimizde Ana (1976), Tabuları Yıkmak, Sivas'a Şiir (1973), Âşık Veysel (1986), Elçibey, Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye İdeali (1990), Sözün Doğrusu 1-2 (2002), Sevgi Mektupları, Gidenlerin Ardından, Arif Nihat Asya İhtişamı

Anıları: Unutamadıklarım, Gönlümdekiler ve Ötekiler, Hatırladıklarım


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:20:15