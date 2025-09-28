Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti!

Türk edebiyatının öneli isimlerinden Yavuz Bülent Bakiler vefat etti. Bakiler'in ölüm haberini İstanbul Valisi Gül sosyal medya hesabı x üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımla duyurdu.





Yavuz Bülent Bakiler'in bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.





Türkçe kullanımına özen göstermesiyle bilinen Yavuz Bülent Bakiler, "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiir kitabıyla tanınıyor.





CENAZE PROGRAMI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Bakiler'in cenaze programına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.





YAVUZ BÜLENT BAKİLER KİMDİR?

Yavuz Bülent Bakiler 23 Nisan 1936'da Sivas'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya’da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten (1960) sonra kısa bir süre Yeni İstanbul gazetesinde çalışmıştır. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığında raportör olarak görev yaparken çeşitli kültür programları hazırlayıp sunmuştur (1964-68). Sivas’ta bir süre avukatlık da yapmıştır (1969-75).





İl başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisinden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterilmiştir. Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hukuk müşavirliği (1975-76) ve bir süre Ankara Televizyonunda çalıştıktan (1976-79) sonra Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcılığı (1979-80) görevlerinde bulunmuştur.





12 Eylül’den sonra müşavir kadrosuna atanmış ve 1992’ye kadar bu bakanlıkta hizmetini sürdürmüştür. İki yıl Başbakanlık müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994’te kendi isteğiyle emekli olmuştur. Çalışmalarını İstanbul’da sürdürmüş, Türkiye Gazetesi'nde de uzun seneler köşe yazarlığı yapmıştır.





YAVUZ BÜLENT BAKİLER'İN ESERLERİ

Şiir kitapları: Yalnızlık, (1962), Duvak, (1971), Seninle, (1986), Harman, (2003), Bir Gün Baksam ki Gelmişsin, Gözlerin İstanbul oluyor birden





Gezi Notları: Üsküp’ten Kosova’ya (1979), Türkistan Türkistan (1986)





İncelemeleri: Şiirimizde Ana (1976), Tabuları Yıkmak, Sivas'a Şiir (1973), Âşık Veysel (1986), Elçibey, Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye İdeali (1990), Sözün Doğrusu 1-2 (2002), Sevgi Mektupları, Gidenlerin Ardından, Arif Nihat Asya İhtişamı





Anıları: Unutamadıklarım, Gönlümdekiler ve Ötekiler, Hatırladıklarım







