Samanyolu Haber /Gündem / Şair ve yazar Yılmaz Odabaşı tutuklandı /30 Aralık 2020 16:19

Şair ve yazar Yılmaz Odabaşı tutuklandı

Şair ve yazar Yılmaz Odabaşı, noter işlemi yaparken gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. İkinci bir paylaşım yapan Odabaşı, Kandıra Cezaevi’ne götürüldüğünü bildirdi.

SHABER3.COM

Odabaşı, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, noter işlemleri için gittiği yerde gözaltına alındığını duyurdu. Polis aracının gözaltı kabininden fotoğraf paylaşan Odabaşı, “An itibarıyla bir noter işlemi yaparken gelen polislerce gözaltına alındım ve sivil polislere teslim edildim… Adliyeye götürülüyorum” bilgisi verdi.




Odabaşı, bu mesajlarının hemen sonrasında paylaştığı mesajında ise “Kandıra Cezaevi’ne götürülüyorum” dedi.

Yılmaz Odabaşı'nın daha önce ceza aldığı bir mahkeme kararı yüzünden tutuklandığı açıklandı Odabaşı davası ile ilgili 17 Kasım'da bir mesaj paylaşmıştı 


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