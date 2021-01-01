Samanyolu Haber /Gündem / Şair Yılmaz Odabaşı tahliye edildi /01 Ocak 2021 00:33

Şair Yılmaz Odabaşı tahliye edildi

Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şair Yılmaz Odabaşı'nın tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildiği belirtildi.

SHABER3.COM

12 Eylül Askeri Darbesi sonrası solculara uygulanan acımasız kıyımın Gülen cemaatine ve KHK’lılara uygulandığını söylediği için, dün tutuklanan Şair Yılmaz Odabaşı tahliye edildi.

Şair Yılmaz Odabaşı, sosyal medya hesabından “12 Eylül’de solculara uygulanan acımasız kıyım Gülen cemaatine ve KHK’lılara uygulanıyor. Kadınlara, çocuklara kıymayın efendiler” mesajını paylaştıktan saatler sonra gözaltına alındı. Odabaşı, dün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.
 
Sosyal medya hesabından dün gözaltına alındığını duyuran, daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şair Yılmaz Odabaşı tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi.

Odabaşı’nın tahliye haberini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

GÖRÜŞ VE GÖZLEMLERİNİ PAYLAŞACAK

Tanrıkulu, “Dostum Yılmaz Odabaşı az önce tahliye edildi. Kendisi ile görüştüm, sağlığı iyi. Dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyor. Görüş ve gözlemlerini kendisi de paylaşacak” ifadelerini paylaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Şair Yılmaz Odabaşı tahliye edildi Sonraki Haber >>

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular

Babacan konuşma yaparken ağladı

Babacan konuşma yaparken ağladı

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:45:15