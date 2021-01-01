12 Eylül Askeri Darbesi sonrası solculara uygulanan acımasız kıyımın Gülen cemaatine ve KHK’lılara uygulandığını söylediği için, dün tutuklanan Şair Yılmaz Odabaşı tahliye edildi.





Şair Yılmaz Odabaşı, sosyal medya hesabından “12 Eylül’de solculara uygulanan acımasız kıyım Gülen cemaatine ve KHK’lılara uygulanıyor. Kadınlara, çocuklara kıymayın efendiler” mesajını paylaştıktan saatler sonra gözaltına alındı. Odabaşı, dün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabından dün gözaltına alındığını duyuran, daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şair Yılmaz Odabaşı tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi.





Odabaşı’nın tahliye haberini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.





GÖRÜŞ VE GÖZLEMLERİNİ PAYLAŞACAK





Tanrıkulu, “Dostum Yılmaz Odabaşı az önce tahliye edildi. Kendisi ile görüştüm, sağlığı iyi. Dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyor. Görüş ve gözlemlerini kendisi de paylaşacak” ifadelerini paylaştı.