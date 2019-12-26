Şaka değil... 22 Milyar liranın nereye gittiği bilinmiyor

24 milyar TL tutarındaki imar affı gelirlerinin 22 milyar TL’sinin akıbeti belirsiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın 2 milyar TL’nin kentsel dönüşüm için kullanıldığı açıklamasını değerlendiren CHP’li Tanrıkulu, “Yaklaşık 11 milyon asgari ücretlinin bir aylık maaşı ortada yok” dedi







Kaçak yapıları yasallaştıran imar affı uygulamasından yararlanmak için son beş güne girilirken şimdiye kadar toplanan 24 milyar akıbeti merak ediliyor.





Birgün gazetesinde yer alan habere göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, imar affı uygulaması ile Yapı Kayıt Belgesi alan yurttaşların devlete bu belge için ödedikleri tutarın nereye harcandığını sordu.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, geçen hafta 24 milyar 190 milyon TL gelir elde edildiği açıklanan imar affı uygulamasından elde edilen tutarların 2 milyar TL’sinin kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık projelerinde kullanıldığını açıkladı. Oktay, geçen yıl dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, “Deprem hazırlığında kullanılacak” sözlerine karşın bu amaçla kullanılmayan 22 milyar TL’nin akıbetine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.





PARALAR NERELERE AKTARILDI?





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile bakanların açıklamaları arasında çelişkilerin olduğunu ifade eden CHP’li Tanrıkulu, “Yaklaşık 11 milyon asgari ücretlinin maaşına denk olan 22 milyar TL’lik tutarın nerede olduğu bilinmiyor. Bu paraların nereye aktarıldığını açıklamaları gerekiyor” dedi.





Harcamalarda şeffaflığı sağlamanın iktidarın görevi olduğunu ifade eden Tanrıkulu, “Hoyrat harcamalarını sürdüren iktidar, hesap vermekten de uzak. Sorduğumuz sorulara düzgün yanıt alamıyoruz. Konu sadece bizi değil tüm ülke kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. İmar affı gelirlerinden açıklanmayan 22 milyar TL'nin ne olduğunu merak ediyoruz. İktidar ne için harcandığı ya da harcanıp harcanmadığını ayrıntılı olarak açıklamalıdır” diye konuştu.



