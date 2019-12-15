Samanyolu Haber /Gündem / Şaka değil: 70 bin doları çöpe attılar! /15 Aralık 2019 21:54

Şaka değil: 70 bin doları çöpe attılar!

Konya’da işadamı Eyüp Güçlü’nün bankadan çekip poşet içerisine koyduğu 70 bin dolar temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı. Güçlü paraları bulmak için çöp kamyonunun izini sürdü.

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Konya'da Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi’nde filmlerde rastlanılan bir vaka yaşandı. İşadamı Eyüp Güçlü, bankadan çektiği 70 bin Amerikan Doları (407 bin Türk Lirası) bir poşet içerisine koyarak iş yerine geldi.

İş yerinin temizliği ile ilgilenen görevli, içerisine bakmadan poşeti çöpe attı. Poşeti bıraktığı yerde bulamayan Güçlü, poşetin çöpe atıldığını öğrendi. 

Çöp konteynerine bakan Güçlü çöplerin Karatay Belediyesi ekiplerince toplandığını gördü. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Güçlü, çöp aracının plakasını tespit etti. 

ÇÖPLÜKTE SAATLERCE PARA DOLU POŞETİ ARADILAR

Karatay Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen Eyüp Güçlü çöp kamyonunun Kaşınhanı bölgesindeki depolama alanına çöpleri boşalttığını öğrendi.

Güçlü, görevlilerle birlikte tonlarca çöpün içinde saatlerce 70 bin dolar bulunan poşeti aradı. 

Çöplerin arasına karışan 70 bin doların tamamı saatlerce süren aramanın akabinde bulundu.

Para dolu poşeti bulan Eyüp Güçlü büyük sevinç yaşadı. 70 bin dolar tutanak karşılığında Eyüp Güçlü’ye teslim edildi.

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