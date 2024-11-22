Şaka değil: Bakü’deki çevre toplantısına Erdoğan ile birlikte 1860 kişi gitmiş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV’de katıldığı programda konuştu. Babacan, Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği COP29 Zirvesi’ne AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 1860 kişinin katıldığını açıkladı.





Duruma sitem eden Babacan, "İsraf sadece kamuda değil dikkat edin. Fırsatı bulan 'Görmemişim ben de gideyim ben de gideyim,' inanılır gibi değil!" diyerek tepki gösterdi.





AKP'li belediyeden bir ayda 33 konser. 300 milyona yakın para harcamış AKP'li belediyeden bir ayda 33 konser. 300 milyona yakın para harcamış





"1860 KİŞİ KATILMIŞ"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





“Azerbaycan'da COP toplantısı oldu. Bu çevre ile ilgili toplantı yılda bir defa birleşmiş milletlerin partiler konferansı dediği bir toplantı bu. Kaç kişi katılmış? 1860 kişi! Bizim milletvekilimiz Evrim Hanım gitti. Çevre Komisyonu'nda, 'Ya bakın masrafımı kendi vereceğim' demiş ya. 'Komisyon üyeleri beraber gideyim.' 'Yok gelemezsin, bize katılamazsın.' Bir gittim diyor, 'Sadece komisyon üyeleri değil bir de bakanlığın özel davet ettiği milletvekilleri de orada' diyor. Bir sürü sivil toplumlar şuradan buradan falan filan insanlar.





Ya dedim 1860 kişi içerisinde herhalde kendi masrafını kendi karşılayarak giden bir tek sen varsın herhalde dedim. İsraf sadece kamuda değil dikkat edin. Fırsatı bulan. 'Görmemişim ben de gideyim ben de gideyim' inanılır gibi değil.”