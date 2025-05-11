Şaka değil gerçek: Doğum yapanın kredi borcu silinecek!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, genç çiftlerin evlenmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen evlilik kredisinin kapsamında değişikliğe gidileceğini duyurdu.





Sözcü'de yer alan habere göre son dönemde gençlere yönelik hayata geçirilen uygulamalar ile genç yaşta evlenmenin teşvik edildiğine dikkat çeken Efendioğlu, yani gençlerin doğrudan kendilerine fayda sağlayacak, doğrudan onların belirli noktalarda ana aktör olmalarına müsaade edecek belirli enstrümanlar geliştirmek üzerine kurulu bir modelimiz var." dedi.





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Efendioğlu "Bizim de bakanlık olarak yönetim kurulunda olduğumuz çalışmalarda, bizim birimimizin takip ettiği bir çalışması var devletimizin. Aile ve gençlik bankası, evlenmek isteyen gençlere biliyorsunuz artık devletimiz bir destek veriyor. Bu bir temel yaklaşımdır, bu bir modeldir.





Bu aile ve gençlik bankası fonu içerisindeki para, biz bunu düzenli aralıklarla ayda bir toplantısıyla yönetim kurulu toplantısını yapıyoruz, şu anda ciddi derecede artıyor. Bu paranın ilk kullanılış yeri evlilik kredisiydi, faizsiz kredi veriliyor ve bu kredi iki yıl sonra ödemeye başlanıyor. Herhangi bir üzerine ekleme olmuyor, aldığınız parayı geri ödüyorsunuz. Şimdi hatta bununla alakalı ilave bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Belki işte çocuk desteği sağlanması yoluyla bu paradan da devletin feragat etmesi gibi bir modelin yakın zamanda duyurulması gündemde. Gençlere yönelik temel destek mekanizmalarından bir tanesidir bu." ifadelerini kullandı.