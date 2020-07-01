Şaka değil: Yeni hastanenin otoparkı yok!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar yeni inşâ edilen 400 yataklı şehir hastanesi projesinde "unutulan" otopark meselesini çözmek için 60 yıllık Kız Meslek Lisesi'ni yıkmak istediklerini açıklayınca eğitimciler, veliler ve öğrenciler ayağa kalktı.







Zonguldak’ın sembol yapılarından biri olan Kız Meslek Lisesi’nin otopark inşası için yıkım kararı üzerine Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı, merkezi Karabük’te bulunan Koruma Kurulu’na müracaatta bulundu.





AYNI KURULDAN İKİ FARKLI KARAR!





İlk toplantısında Kız Meslek Lisesi’nin tarihi ve anı değeri olduğu kanaatine varıp kültür varlığı olarak tescili için işlemelerin başlatılmasına karar veren Karabük Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Kurulu ikinci toplantısında ise "Koruma kararına gerek yok!" dedi.





1941'de inşâ edilen Zonguldak Kız Meslek Lisesi binası otopark için yıkılacak!





Zonguldak Kültür ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Coşgun, kurulun siyasi baskı altında karar değiştirdiğini söyledi.





Zonguldak Kültür ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Coşgun, yeni şehir hastanesinin otoparkını yapmayı unutanların ihmalinin halka fatura edilemeyeceğini söyledi.





SKANDAL BOYUTUNDA BİR İHMAL!





Coşkun şöyle konuştu: "Ülkemizdeki imar mevzuatına göre sıradan konutlarda bile otopark yapımı zorunluyken, projesi her aşamada çok yönlü denetimden geçmesi gereken hastane gibi bir yapıda, yeterli otopark olmaması skandal boyutunda bir ihmaldir."







"Otopark için okul yıkılamaz." diyen Coşkun, "Kimliksizleştirilmek için her türlü değerinden arındırılmaya çalışılan Zonguldak’ın alnına, bir de ‘Otopark için okul yıkılan şehir’ damgası vurulamaz." dedi.





Yıkılması istenen bina 1941’de inşâ edilmişti.