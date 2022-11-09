Samanyolu Haber /Gündem / Şaka gibi olay! Madrid'e gitmek isteyen Ruslar Mardin'e indi /09 Kasım 2022 12:50

Şaka gibi olay! Madrid'e gitmek isteyen Ruslar Mardin'e indi

İspanya'nın başkenti Madrid'e gitmek isteyen Rus turistler yanlışlıkla Mardin'e gitti.

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Bir grup Rus turist, İspanya'nın başkenti Madrid'e gitmek üzere bir turizm acentasıyla anlaştı.

Fakat acentanın yanlışlıkla bileti Madrid değil Mardin için kesmesiyle Rus turistler kendilerini Mardin'de buldu. Hataya rağmen hemen geri dönmeyen turistler tatillerinin ilk gününü Mardin'de geçirerek Madrid'e uçtu.

"HAYRET İÇİNDE KALIYORLAR"
Olayı anlatan turizmci Bekir Falay, " Rusya’dan bir talep geliyor Madrid’e gitmek üzere. Oradaki acente Madrid yerine İstanbul aktarmalı Mardin biletini kesiyor. Müşteriler Mardin’e geldiklerinde beklemedikleri bir sürprizle karşılaşıyorlar ve hayret içinde kalıyorlar. Biz turistleri bu karışıklığa rağmen çok iyi ağırladık. Çok güzel bir gün geçirdiler" ifadelerini kullandı.

HaberTürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, Olaya ilişkin konuşan Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu ise Rus turistlerin şaşırmalarına rağmen Mardin'i çok beğendiklerini açıkladı.


İlk günü Mardin'de geçirdikten sonra uçağa binen turistler Madrid'e seyahat etti.
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