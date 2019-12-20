Şaka gibi... TFF konuşma engelli vatandaşa küfür cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçında Sivasspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle misafir tribünlerine ceza verdi. Karşılaşmayı oğlu Cihan Biçer ile izleyen işitme engelli İlhan Biçer de bu blokta bulunan diğer taraftarlar gibi cezalı duruma düştü.







İlhan Biçer, oğlu Cihan aracılığıyla yaptığı açıklamada, Sivasspor'un maçlarını uzun yıllardan beri takip ettiğini belirterek TFF'nin kendisine uyguladığı cezaya anlam veremediğini söyledi. Sivasspor'un her deplasman maçına gittiğini ifade eden Biçer, "Federasyonun yaptığı büyük bir yanlış ve ayıp. Ben zaten küfür edemem. Federasyonun bu hatayı düzeltmesini bekliyoruz" dedi.





Biçer, Federasyonun yaptığı hatadan dolayı takımının Gençlerbirliği ile oynayacağı maça gidemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşadığını da ifade etti.





İlhan Biçer, yaklaşık 3 yıl önce de aynı cezaya maruz kalmış, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın TFF ile yaptığı görüşmeler sonucu TFF 1'inci Lig'de Sivasspor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşmayı protokol tribününden izlemişti.