Sakarya’dan Manisa’ya, Antalya’dan Tekirdağ’a: Türkiye yanıyor

MANİSA 3 GÜNDÜR YANIYOR





3 KRİTİK NOKTA





BİLECİK'TE YANGIN YENİDEN BAŞLADI

İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarına müdahale aralıksız sürüyor. Yangının başladığı ilk anlardan itibaren kara ekipleri bölgede yoğun çalışma yürütürken, gece boyunca da söndürme faaliyetleri devam etti.Sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da devreye girdi. Yangınlara 4 uçak ve 14 helikopterin yanı sıra çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor.Menderes ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi’nde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Kuvvetli rüzgar nedeniyle helikopterlerin gece saatlerinde bölgeye müdahalesi mümkün olamazken, bazı yerleşim yerlerinde tahliyeler gerçekleştirildi.Seferihisar’ın Doğanbey Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yetkililer, yangınların en kısa sürede söndürülmesi için çalışmaların yoğunlaştığını ve vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.Öte yandan, İzmir'in Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanda çıkan yangının hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yangın, gece saatlerinde Doğankent Sitesi'ne sıçrarken yazlık mahalle tedbir amaçlı tahliye edilerek, elektrik hattı kesildi.Çok sayıda hane kullanılamaz hale geldi. Havanın aydınlanması ile birlikte mahalledeki evlerin hasarı ortaya çıktı. Yangında 16 saat geride kalırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangının başladığı sırada Doğankent Sitesi'nde olduğunu belirten site sakini Berkan Kaya, “Yangın Orhanlı Mahallesi'nde başladı. Yangın bu tarafa doğru geliyor dendi. Biz de dışarıya çıktık yapabileceğimiz bir şey var mı diye, yarım saat geçti sitede dumanlar yükselmeye başladı. Ezbere bildiğimiz siteyi göremez hale geldik." diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı.Kaya, rüzgârın etkisi ile yangının daha da şiddetlendiğini söyledi. Her şeyin yarım saat içinde olduğunu ve bölgenin alevler içinde kaldığını söyleyen Kaya, "Göz ardı ettiğimiz bir şey var her zaman, sitenin güzelliğine aldandık. Buradaki etrafın orman olması riskini göz ardı etmiş olduk. Boşa kullanmışız sularımızı bunu söylemek istiyorum" diye konuştu.Yangın sırasında Seferihisar'daki evinde olduğunu belirten site sakini Selahattin Aydın, “Yangının çıkış yeri ile buranın arasında aşağı yukarı 20 kilometre var, ben 30 yıldır burada çalışıyorum, orman teşkilatında uzun yıllar burada çalıştım ama böyle bir yangın görmedim. Fırtına nedeniyle buraya kadar gelmiş, masal bile olsa hikaye bile olsa yangının bu şekilde buraya kadar sıçrayabileceğini düşünmezdim. Bu sene almıştık burayı, aşağı yukarı 30 yıldır Seferihisar'da oturuyorum yani." dedi.Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da çıkan orman yangını 3 gündür sürüyor. Yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bölgede arıcılık yapan D.B'nin arıları sakinleştirmek için duman kullanmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığı iddia edilen yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgârın etkisiyle hızla büyüdü. Gece hava araçlarının müdahaleye ara verdiği yangında, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.Dün kısmen kontrol altına alınan yangın şiddetli rüzgârın etkisiyle yeniden yayıldı. Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında yayılan yangına, 3 uçak, 5 helikopter, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesiyle müdahale ediliyor.Öte yandan Antalya Gazipaşa'da sabah saatlerinde çıkan orman yangını 3 saatin ardından kontrol altına alındı. Karadağ mevkiinde yaklaşık 30 hektarlık alan etkilendi. Tedbir amacıyla çok sayıda ev tahliye edildi ancak korkulan olmadı. Gazipaşa Kaymakamı, “Hiçbir vatandaşımız zarar görmedi” açıklamasında bulundu.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İzmir'deki yangınlara müdahalenin devam ettiğini bildiren Yumaklı, "4 köy ve 2 mahalle tedbiren boşaltıldı" dedi.Yumaklı, "Manisa Akhisar'daki aktif yangının enerjisi düşürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. İzmir'de Seferihisar'daki her iki yangında da enerjiler düşürüldü, 3 kritik noktaya müdahale ediliyor. Hatay'dan da bir yangın haberi geldi. Şu an için büyük bir sorun olmadığı bilgisi geldi" açıklamasında bulundu.Bakan Yumaklı, "3 günde 263 yangına müdahale edildi. Seferihisar'da, Menderes'te rüzgar hızının dün 120 kilometreye kadar çıktığını söylemiştim. Gece boyu da 65 kilometreye kadar ulaştı. Takviye ekiplerle birlikte günün ağarmasıyla Manisa Akhisar'da olduğu gibi hava araçları çalışmaya başladı ve arkadaşlarımıza destek oluyorlar" dedi.Yumaklı, şöyle devam etti:"İzmir yangınlarına 1000'in üzerinde arkadaşımızla müdahaleye devam ediyoruz. 3 nokta burada belki şu anda hissetmiyoruz ama rüzgarın şiddeti fazlalaşıyor. Bu noktalara arkadaşlarımız yoğunlaştı. Bu yangınla alakalı da artık korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyebilirim ama burada da rüzgar hızının 70-80 kilometreleri bulacağını veriler bize veriyor. 4 köy ve 2 mahalle tedbiren boşaltıldı. Hasar tespit çalışmalarını ekipler yapıyorlar. Yangınların kontrol altına alındığı bilgisinden sonra ekipler sahaya çıkacaklar. 21 vatandaşımız ayakta tedavi ile evlerine geri döndüler. Cumhurbaşkanımız bizleri anbean aradılar. Kendilerine bilgileri aktardık."Bilecik'te geçtiğimiz gün başlayan ve 17 yerleşim yerinin boşaltılmasına neden olan yangın dün yağmurun etkisiyle kısmen sönerken, bugün alevler yeniden yükseldi.Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, dün sabah yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Bölgede alevler yerini dumanlara bırakırken, 150'ye yakın arazözle yerden soğutma işlemi devam ediyordu.Bugün öğle saatlerinde Alıç ve Muratlar köyleri arasında bir bölgede yeniden beyaz dumanlar görülmeye başladı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler hemen olay yerine intikal ederken, ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Bir yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler sahada soğutma işlemine devam ediyor.Hatay’da kent merkezine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada yaşanan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.Bölgede yaşanan kuvvetli fırtınanın etkisiyle alevler evlere sıçradı. Bölgede evlerine alevler sıçrayan vatandaşların zor anları kameraya yansıdı. Yangından etkilenen mahalle mezarlığında da hasar oluştu.Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, son 2 günde kentte olağan dışı bir rüzgarın olduğunu söyledi. Bu nedenle alevlerin farklı bölgelere sıçradığını dile getiren Masatlı, "Başta Karaali olmak üzere Oğlakören ve Üçgedik mahallerimizde tahliyelere başladık. Yaklaşık 1500 vatandaşımızı tahliye ettik. Vatandaşlarımızı da şu an itibarıyla şehrimizdeki yurtlarımıza yerleştiriyoruz." dedi.Masatlı, çok sayıda ekibin yangına müdahale ettiğini belirterek, şöyle konuştu:"Orman teşkilatımızın yanında emniyet, jandarma ve diğer kamu kurumlarımızın personeli de şu an itibarıyla yangını söndürmek için çalışıyorlar. Diğer taraftan yangına her yanı ve yönüyle müdahale etmek bakımından Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda kriz merkezimizi oluşturduk. Şu anda özellikle ulaşamadığımız bölgelere yol açılması ve oralarda karadan da müdahale edilmesi bakımından tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş makinelerini de bölgeye seferber etmiş durumdayız. Buradaki en önemli şey can kaybı olmamasıdır. Şu an itibarıyla çok şükür can kaybımız yok."Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını vurgulayan Masatlı, "Mahallelerimizin içerisinde de bazı evlere yangının sirayet ettiğini görüyoruz. Tabii yangının seyrinin önünü alması bakımından çalışmalarımızı muhakkak çok etkileyecektir ama diğer taraftan da rüzgarın ciddi derecede bölgemizde dezavantaj oluşturduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Hatay'daki orman yangınları nedeniyle 50 binin üzerinde vatandaşın geçici olarak güvenli bölgelere alındığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı."İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alındı." bilgisini paylaşan Yerlikaya, ilk belirlemelere göre, Bilecik'te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır, İzmir'de ise 132 konut ve 1 iş yerinin hasar gördüğünü belirtti.Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:"Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik Kararı' alındı. AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon lira, İzmir Valiliğine de 30 milyon lira olmak üzere toplam 60 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."