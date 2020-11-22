Samanyolu Haber /Gündem / Sakarya eski Büyükşehir Belediye Başkanı koronadan hayatını kaybetti /22 Kasım 2020 15:49

Sakarya eski Büyükşehir Belediye Başkanı koronadan hayatını kaybetti

Eski Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Duran (71), Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Sakarya’nın büyükşehir olmasının ardından dönemin Adapazarı Belediye Başkanı olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan Aziz Duran, bir süre önce yakalandığı Koronavirüs nedeniyle İstanbul’da özel hastanede tedavi altına alındı.
 
Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan ve entübe edilen Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Duran’ın cenazesinin İstanbul’dan Sakarya’ya getirilerek Adapazarı ilçesinde bulunan aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.
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