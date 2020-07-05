Samanyolu Haber /Gündem / Sakarya'da 3 kişi hala kayıp, 114 kişi taburcu edildi, 6 yaralı tedavi altında /05 Temmuz 2020 13:28

Sakarya'da 3 kişi hala kayıp, 114 kişi taburcu edildi, 6 yaralı tedavi altında

Sakarya'da patlama olan havai fişek fabrikasındaki kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaralıların sağlık durumuna ilişkin "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" açıklamasını yaptı.

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ikinci gününde bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan ekip, fabrika alanında ve etrafında arazi taraması yapıyor.

'Denetim eksikliği yok'

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bugün yaptığı açıklamada, "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi. Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı açıklamada, "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" ifadelerini kullandı. 

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın cenazeleri dün defnedilmişti.
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