Samanyolu Haber /Gündem / Sakarya'da fabrikada büyük patlama: 20 kişi yaralandı /15 Eylül 2024 14:29

Sakarya'da fabrikada büyük patlama: 20 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği olayda ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, patlamanın ilk belirlemelere göre çatı katında olduğunu açıkladı.

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü. "PATLAMA ÇATI KATINDA OLDU"

Patlamaya ilişkin, açıklama yapan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında olduğu tespit edildi. Ekipler şu anda olay yerinde. Yaralı arkadaşlar var içeride. İnşallah en kısa süre içinde yangını, kontrol altına alıp en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Patlamın sebebine ilişkin henüz bir bilgi yok yangın devam etiği için tespitleri yapamıyoruz" dedi.
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