Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 41 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. ?Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından fabrikanın bazı kısımlarında patlama göçükler meydana geldi.





'Patlama adeta deprem gibi şehrin her bir köşesinde hissedildi'





Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sakarya’mızda faaliyet gösteren havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlama adeta deprem gibi şehrin her bir köşesinde hissedildi. Bu facia ilk değil ama bu kadarı da hiç olmamıştı" ifadesini kullandı.





?Belediye Başkanı Yüce: Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz







NTV'ye konuşan Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Vahim bir tablo var. Uzun yıllar hizmet veren saygın bir sanayi kuruluşuydu. Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Halen patlamalar devam ediyor. Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik, bütün ekiplerden yardım istiyoruz" açıklamasında bulundu.





Vali Kaldırım: İçeride yaklaşık 150-200 insan var







Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz" dedi.





Soylu, Koca ve Selçuk olay yerine gidiyor





Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla incelemelerde bulunmak üzere havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen Hendek'e hareket etti.





AFAD: Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor





AFAD'dan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir"denildi.





Aynı fabrikada 11 yılda üçüncü patlama







Sakarya'daki havai fişek fabrıkasında patlamanın ilk olmadığı ortaya çıktı. NTV'nin aktardığına göre, Hendek'teki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 2009 yılında meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 37 kişi de yaralanmıştı.





Son olarak Aralık 2014'te aynı fabrikadaki patlamada da 1 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi yaralanmıştı. Coşkunlar Havai fişek fabrikasında Ramazan ayında atılan topların yanı sıra çeşitli havai fişekler de üretiliyor.





Hendek Belediye Başkanı: Bomba düştü sandık





Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu patlamaya ilişkin şunları söyledi:





"150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Patlamalar hâlâ sürüyor. Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düştü sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu."





Kızılay'dan patlamayla ilgili kimyasal gaz uyarısı





Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından kimyasal gaz uyarısında bulundu.





Kınık, "Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip, kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz” dedi.





Vali Kaldırım: Can kaybımız yok





Vali Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimiz bütün imkanlarıyla Hendek'te olay yerinde. İlgili bütün birimlerimiz sahadalar, gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.



