Samanyolu Haber /Gündem / Sakarya'da kimyasal atıklardan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı /28 Mart 2021 13:07

Sakarya'da kimyasal atıklardan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da sulama kanallarına atılan sanayi tipi tüplerden sızan gazdan 2'si polis 12 kişi etkilendi. Gazdan etkilenenler tedavi altına alınırken, hastane hasta kabulüne geçici süreyle kapatıldı.

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sulama kanallarına atılan sanayi tipi tüplerden sızan gazdan etkilenen 2'si polis 12 kişi tedavi altına alındı.

Evrensel'in haberine göre, Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen sulama kanalına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uçucu inorganik bileşenlerin bulunduğu sanayi tipi tüpler bırakıldı. Derenin geçtiği güzergahtaki evlerde yaşayan 10 kişi, kusma ve bulantı şikayetleri üzerine Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbarın ardından olay yerine gelen 2 polis memuru da gazdan etkilenerek hastaneye başvurdu.

İlk müdahaleleri yapılan 7 kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, diğer 5 kişinin de tahliller için aynı hastaneye gönderildiği öğrenildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, olay yerine ve İlçe Devlet Hastanesi'ne gelerek inceleme başlattı.

Farklı noktalarda sanayi tipi tüpler bulan AFAD ekiplerinin bölgedeki tarama ve ölçüm işlemleri devam ediyor. Öte yandan Pamukova İlçe Devlet Hastanesi, temizlik yapılması için geçici süreyle hasta kabulüne kapatıldı. 
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