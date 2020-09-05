Samanyolu Haber /Gündem / Sakarya'da tarım işçileri acımasızca dövüldü /05 Eylül 2020 12:13

Sakarya'da tarım işçileri acımasızca dövüldü

Mardin’den Sakarya’ya fındık toplamaya giden mevsimlik işçiler, işveren ve köylülerin saldırısına uğradı. Bazı kadınların dövüldüğü görüntüler büyük tepki çekti.

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Mardin Mazıdağı’ndan Sakarya’ya giden 16 fındık işçisi, dün işverenleri ve bazı köylülerin saldırısına uğradı. Fındık işçileri, saldırı sonrası memleketlerine dönmek için yola çıktı.

MA’da yer alan habere göre saldırıya uğrayanlardan Barış Demir, olaydan önce işverenle aralarında bir sorun olmadığını dile getirerek, “Biz sabah çalışmak için bahçeye gittik. İşveren gelip, ‘köpek sürüsü’ diye laf söyledi. Bunun üzerine bahçeden çıktık” dedi.

Bahçeden çıktıkları için işveren tarafından “Siz burayı memleketiniz mi sandınız burası bizim” şeklinde tehdit edildiklerini aktaran Demir, “Bunun üzerine bize saldırdılar. 8 kişi 3 kişiye sopalarla saldırdı” şeklinde anlattı.

Saldırıdan sonra işçiler memleketlerine dönmek için yola çıktılar.
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