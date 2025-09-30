Samanyolu Haber /Gündem / Sakaryalı tır şoförü Rusya’nın Kiev’e saldırısında hayatını kaybetti /30 Eylül 2025 08:36

Sakaryalı tır şoförü Rusya’nın Kiev’e saldırısında hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 12 saat süren bombalı saldırısında sığınağa girmeyen Sakaryalı tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı’dan aldığı yükü Ukrayna’nın Kiev kentine götüren Sakaryalı tır sürücüsü Tevfik Bektaş, yükünü boşalttıktan sonra gümrük bölgesinde beklemeye başladı.

3 çocuk babası Bektaş, iddiaya göre Rusya’nın başlattığı 12 saatlik bombardıman öncesi yapılan sığınaklara girilmesi uyarısına rağmen tırında kalmayı tercih etti.

Bombardıman sırasında bulunduğu bölgeye bomba isabet etmesi neticesinde Bektaş hayatını kaybetti.

Saldırıda Bektaş’la beraber 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Paylaşılan görüntülerde bombardıman sonrası tırların ve büyük araçların alev aldığı anlar yer aldı.
