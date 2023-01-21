Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

"Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun"
Taziyeden ayrılırken Kılıçdaroğlu’nun yanı gelen bir vatandaş tokalaştı ve “Kemal Bey iyi akşamlar Sakaryalı bir ülkücü olarak çok teşekkür ediyorum Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun. Bütün arkadaşlar adına konuşuyorum burada” diye konuştu. Daha sonra vatandaş ile Kılıçdaroğlu arasında şu diyalog yaşandı:
“Kılıçdaroğlu: Eyvallah, gideceğiz..
Vatandaş: Camilerde mevlüt dahi okutturmuyorlar Sinan Ateş adına
Kılıçdaroğlu: Onu biliyorum haberim var
Vatandaş: Lütfen dillendirir misiniz bu olayı
Kılıçdaroğlu: Dillendiririz tabii, takipçisi olacağız bu olayın ayrıca
Vatandaş: Güveniyoruz size zaten.”