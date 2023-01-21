Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

"Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, önceki gün hayatını kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın babası, eski Sakarya Milletvekili Nadir Latif İslam için Sakarya’ya giderek aileye taziye ziyaretinde bulundu.Taziyeden ayrılırken Kılıçdaroğlu’nun yanı gelen bir vatandaş tokalaştı ve “Kemal Bey iyi akşamlar Sakaryalı bir ülkücü olarak çok teşekkür ediyorum Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun. Bütün arkadaşlar adına konuşuyorum burada” diye konuştu. Daha sonra vatandaş ile Kılıçdaroğlu arasında şu diyalog yaşandı:“Kılıçdaroğlu: Eyvallah, gideceğiz..Vatandaş: Camilerde mevlüt dahi okutturmuyorlar Sinan Ateş adınaKılıçdaroğlu: Onu biliyorum haberim varVatandaş: Lütfen dillendirir misiniz bu olayıKılıçdaroğlu: Dillendiririz tabii, takipçisi olacağız bu olayın ayrıcaVatandaş: Güveniyoruz size zaten.”