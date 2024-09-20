Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e şok saldırı: Tehdit anları kamerada

Gökhan İn'i darp eden kişinin “Olamayacak bunlar” dediği anda video kaydı sona erdi.







Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edilen bir tartışma sırasında saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.Saldırı anında kayıtta olan telefon, yaşanan gerilimi saniye saniye kaydetti. Saldırganın, Gökhan İn ile konuşurken sarf ettiği tehditkâr sözler dikkat çekti. Tehdit ettiği sırada ayağa kalkarak Gökhan İn'i darp eden saldırgan şu ifadeleri kullandı:"Dinle beni. İsim kullanmayacaksın. Artık basın açıklaması yok. Bu işler bitti. Birol'un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni? Bana bak!"Başkan Gökhan İn ise bu tehditlere soğukkanlı bir şekilde yanıt verdi:"Tamam oğlum, sakin ol. Bende kalp var biliyorsun değil mi? Tamam."Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Sakaryaspor’un olağanüstü genel kurulunda yeterli çoğunluk sağlanamamıştı. Kongre öncesinde Başkan Gökhan İn ile adaylardan Metin Kurtuluş arasında bir sohbet gerçekleşti. Sakaryaspor'un kongresi, 22 Eylül Pazar günü Sakarya Atatürk Stadı’nda çoğunluk aranmaksızın tekrarlanacak.