Samanyolu Haber /Spor / Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darp eden Cengiz Şen gözaltına alındı /21 Eylül 2024 20:03

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darp eden Cengiz Şen gözaltına alındı

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Cengiz Şen, gözaltına alındı. Gökhan İn'in yakınları ile konuştuktan sonra şehri terk ettiği öğrenildi.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un Başkanı Gökhan İn'i, tokat atarak darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan Cengiz Şen, ters kelepçe takılıp adliyeye sevk edildi.
Bu arada olayın görüntülerini kaydeden kulüp yöneticisi S.İ.'nin de polis tarafından arandığı ancak bulunamadığı belirtildi. Darbedilen Başkan Gökhan İn'in ise olayların yayılmasının ardından yakınlarına 'Başım belaya girecek' diyerek kentten ayrıldığı öğrenildi. İn'in bu sebeple emniyette ifadesinin alınamadığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞTI

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in, bir kişi tarafından bir odada tokatlandığı görüntüler, dün gece sosyal medyada yayılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Başkan İn'e 2 kez tokat atan kişinin kulübün reklam ve sponsorluk işlerinden sorumlu yöneticisi Cengiz Şen olduğu belirlendi.

Odada bulunan 3'üncü kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Cengiz Şen'in, Gökhan İn'e, "Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dedikten sonra tokat attığı görülmüştü. Başkan İn'in ise "Tamam oğlum. Sakin ol. Kalp var bende, biliyorsun değil mi? Tamam" diyerek yanıt verdiği görüntülere yansımıştı.
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