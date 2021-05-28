Samanyolu Haber /Spor / Sakaryaspor-Kocaelispor maçının kazananı beli oldu /28 Mayıs 2021 22:41

Sakaryaspor-Kocaelispor maçının kazananı beli oldu

TFF 1. Lig'e yükselme maçında Sakaryaspor ile karşı karşıya gelen Kocaelispor rakibini 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselen ekip oldu.

SHABER3.COM

Misli.com 2. Lig play-off final müsabakasında Kocaelispor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldiği Sakaryaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu skorla Kocaelispor, TFF 1. Lig’e yükseldi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sol taraftan Burak Süleyman’ın kullandığı kornerde kale önünde Musa Nizam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Dönen tapa Musa Nizam’ın tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Burak Süleyman’ın sol taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Tahir Babaoğlu’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34. dakikada İrfan Başaran’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tahir Babaoğlu’nun yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Benhur Keser’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

41. dakikada sağ tarafta topla buluşan Burak Süleyman’ın yaptığı yerden ortada kale önünde Murat Cem Akpınar’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

65. dakikada Azad Filiz’in Benhur Keser’e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Azad Filiz, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

88. dakikada savunma arkasında atılan pasla topla buluşan Bahattin Köse’nin ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sakaryaspor-Kocaelispor maçının kazananı beli oldu Sonraki Haber >>

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:23:00